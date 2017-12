Natalie Cole, spitalizată din cauza hepatitei C

Cîntăreaţa Natalie Cole, cîştigătoare a opt premii Grammy, a fost internată într-un spital din New York, după ce a făcut o criză de hepatită C, boală cu care a fost diagnosticată în urmă cu cîteva luni. Natalie Cole, în vîrstă de 58 de ani, şi-a anulat toate concertele programate în octombrie, dar medicii s-au arătat optimişti în privinţa stării sănătăţii sale. Purtătorul de cuvînt al vedetei a precizat că aceasta va mai rămîne în spital cîteva zile, după care va fi externată, urmînd să se odihnească acasă la ea. În iulie, agentul de presă al lui Natalie Cole a anunţat că aceasta a fost diagnosticată, în urma unui control de rutină, cu hepatită C, acesta fiind de părere că boala este o consecinţă a consumului de droguri din urmă cu 30 de ani.

Fiica legendarului cîntăreţ Nat King Cole a vorbit despre dependenţa ei de cocaină, heroină şi alcool în autobiografia pe care a publicat-o în 2000, “Angel on My Shoulder”. Artista, al cărei tată a murit de cancer pulmonar cînd ea avea doar 15 ani, a reuşit să scape de dependenţa de droguri cu ajutorul unui tratament de dezintoxicare, în 1980. “Am fost atît de norocoasă că am învăţat atît de multe lucruri din experienţele mele din trecut. Am avut parte de dragostea şi susţinerea familiei şi a prietenilor mei. Sînt hotărîtă să fac faţă acestei provocări cu optimism si convingere. Acesta este felul în care intenţionez să mă ocup de această provocare”, a declarat Natalie Cole. Hepatita C este o inflamaţie a ficatului, iar virusul se transmite cel mai adesea prin ace de seringă murdare şi de obicei îi afectează pe dependenţii de droguri injectabile. Nu există vaccin sau tratament pentru această maladie, dar hepatita C poate fi controlată sau redusă prin medicamente puternic antivirale, precum interferonul, care întăreşte sistemul imunitar. Hepatita C poate, de asemenea, să evolueze în ciroză sau cancer la ficat. Fanii artistei au intrat pe site-ul ei, postînd mesaje şi cerîndu-i acesteia să vorbească deschis despre boală. “Avem nevoie de vocea ta, pentru că hepatita C este un ucigaş silenţios. În cele din urmă afectează şi alte părţi ale corpului. Dumnezeu să aibă grijă de tine şi de familia ta”, este unul dintre mesaje.

Natalie Cole a cîştigat opt premii Grammy pe parcursul carierei sale de 30 de ani în jazz, pop şi R&B. Cele mai cunoscute albume ale artistei sînt “Everlasting” şi “Unforgettable...With Love”, care conţine o piesă în duet cu tatăl ei, realizată cu ajutorul tehnologiei electronice.