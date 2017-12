Natalie Cole vine în România

Cîntăreaţa Natalie Cole, cîştigătoare a nouă premii Grammy, va concerta pentru prima dată în România, pe 27 octombrie, la Sala Palatului din Bucureşti, organizatorii spectacolului fiind Sound&Image Events. După ce probleme serioase de sănătate au determinat-o să-şi întrerupă turneul de promovare a ultimului său album, „Still Unforgettable\", Natalie Cole se întoarce pe scenă într-o serie de concerte care include, de această dată, şi Bucureştiul.

„Still Unforgettable\", albumul lansat pe 9 septembrie 2008, a cîştigat, anul acesta, două premii Grammy, pentru cel mai bun album tradiţional de muzică pop şi pentru cel mai bun acompaniament instrumental. Acest album este, totodată, şi cel care i-a adus lui Natalie Cole premiul pentru cel mai bun artist de jazz din partea NAACP (care răsplăteşte artiştii de culoare care au reuşit să obţină performanţe notabile în muzică, film, televiziune sau literatură). Acest album reprezintă întoarcerea artistei la stilul care a adus-o în atenţia publicului în 1991, cînd apărea pe piaţă „Unforgettable… With Love\", materialul său discografic de debut, care avea s-o lege muzical pentru totdeauna de tatăl ei, inegalabilul Nat King Cole, cel pe care l-a adorat şi al cărui talent şi dragoste pentru muzică le-a moştenit. „Still Unforgettable\" combină melodii clasice, iubite de public, precum „The Best Is Yet To Come\", „Come Rain or Come Shine\", „Nice \'N\' Easy\", cu alte cîntece mai puţin cunoscute publicului, pe care Natalie Cole le-a descoperit pentru prima oară, cum ar fi „Coffee Time\", o recomandare făcută de Tony Bennett.

Biletele pentru concertul de la Bucureşti au preţuri cuprinse între 500 de lei (categoria VIP) şi 100 lei şi vor putea fi cumpărate de pe www.eventim.ro, www.bilete.ro, www.vreaubilet.ro, de la casa de bilete a Sălii Palatului, din reţeaua magazinelor Germanos din întreaga ţară (260 de locaţii), din librăriile Cărtureşti (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Suceava, Constanţa), din magazinul Muzica, Unirea Shopping Center, magazinele Vodafone din ţară (113 locaţii).

Natalie Cole, în vîrstă de 59 de ani, a făcut public, în iulie 2008, faptul că suferă de hepatita C şi a trebuit să suporte o intervenţie chirurgicală în luna mai anul acesta, în timpul căreia i s-a transplantat un rinichi. Printr-o întorsătură tragică a evenimentelor, Natalie Cole - obligată încă din septembrie 2008 să recurgă la dializă de trei ori pe săptămînă, din cauza complicaţiilor apărute după tratamentul pe care l-a urmat contra hepatitei C - a primit vestea că medicii i-au găsit un donator compatibil în momentul în care veghea la căpătîiul surorii sale muribunde. Natalie Cole s-a aflat în covalescenţă în această vară, dar îşi va relua seria de concerte începînd cu 9 septembrie, prin spectacolul pe care îl va susţine la Hollywood Bowl, Los Angeles.

Cole a vorbit despre dependenţa ei de cocaină, heroină şi alcool în autobiografia pe care a publicat-o în 2000, „Angel on My Shoulder\". Artista, al cărei tată a murit de cancer pulmonar cînd ea avea doar 15 ani, a reuşit să scape de dependenţa de droguri cu ajutorul unui tratament de dezintoxicare, în 1980. Cole a cîştigat nouă premii Grammy pe parcursul carierei sale de 30 de ani în jazz, pop şi R&B. Cele mai cunoscute albume ale artistei sînt „Everlasting\" şi „Unforgettable... With Love\", care conţine o piesă în duet cu tatăl ei, realizată cu ajutorul tehnologiei digitale.