Naţionala de volei masculin a României pregăteşte partidele cu Grecia

Echipa naţională de volei masculin a României şi-a reluat, marţi, pregătirile pentru următoarele partide contînd pentru Liga Europeană. Etapa a cincea se dispută la sfîrşitul acestei săptămîni, iar tricolorii vor evolua pe teren propriu, urmînd să întîlnească selecţionata Greciei. Meciurile sînt programate sîmbătă şi duminică, de la ora 17.30, în Sala Sporturilor din Constanţa, intrarea spectatorilor fiind liberă. După duşul rece din Belgia, unde nu au cîştigat niciun set, voleibaliştii români vor să se revanşeze în faţa propriilor suporteri. „Cred că din toate meciurile jucate pînă acum acestea au fost cele mai slabe, din punct de vedere tehnic. Cred că am fost şi puţin obosiţi, am avut o ultimă perioadă destul de dificilă şi cred că s-a acumulat oboseala. Bineînţeles, am avut ocazii de a cîştiga seturi, am condus pînă spre final, dar nu am reuşit să ne menţinem concentrarea pînă la sfîrşit. Iar cînd joci cu echipe bune, ca Belgia, care are şi obiectiv clar, intrarea în Final Four, se vede... Însă trebuie să luăm ce e bun din fiecare meci: chiar dacă pierdem, sîntem încă la început şi trebuie să învăţăm, mai ales din înfrîngeri!”, spune Bogdan Olteanu, căpitanul naţionalei. „Am fost foarte aproape să luăm măcar un set, iar dacă reuşeam, cu siguranţă că meciurile respective se relansau. Am avut ghinion, dar trebuie să credem în continuare în obiectivele naţionalei şi să perseverăm”, a explicat constănţeanul Florin Voinea. „Pe anumite sectoare jocul a mers, pe altele nu. Am fost aproape să luăm mai multe seturi, nu unul singur, dar nu am fost atenţi, nu am fost concentraţi pe finaluri de set şi am pierdut”, a declarat Radu Began, centrul Tomisului şi al naţionalei. „Echipa Belgiei a jucat bine, noi... parţial bine. Cred că au ieşit în evidenţă anumite lipsuri de tehnică şi mai ales în preluare, de aceea nu am reuşit să cîştigăm vreun set. Am jucat bine în blocaj şi apărare, aici facem progrese foarte bune, dar încă nu reuşim ca mingile pe care le recuperăm să le aducem bine pentru atac. Asta sigur este o problemă de tehnică şi la aceste lucruri încă mai lucrăm. Sînt lucruri care nu se schimbă de pe o zi pe alta, avem nevoie de mai mult timp”, a spus selecţionerul Stelian Moculescu.