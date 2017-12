Naţionala masculină de handbal a României află astăzi adversarul din play-off-ul C.E. 2008

După ce a trecut ”fluierînd” de grupa preliminară, cîştigînd toate meciurile cu Bulgaria, Georgia şi Letonia, naţionala României de handbal masculin mai are un pas (dar cît de mare şi important) pînă la turneul final al Campionatului European de anul viitor. Viitorul adversar din baraj va fi cunoscut astăzi, în urma tragerii la sorţi de la sediul Federaţiei Europene din Viena, care va începe la prînz. ”Echipa naţională a României este puternică, are jucători foarte talentaţi şi poate reveni, în sfîrşit, în elita handbalistică a continentului, dar are nevoie şi de şansă la tragerea la sorţi”, a afirmat fostul internaţional Robert Licu, care va reprezenta ţara noastră în Austria, alături de secretarul general al Federaţiei, Mihai Marinescu.

România face parte din a doua urnă valorică, alături de celelalte cîştigătoare ale seriilor preliminare: Belarus, Serbia, Elveţia, Portugalia, Suedia şi Muntenegru. Prima urnă este compusă din formaţiile calificate direct în această fază, toate cele şase fiind deja calificate, cu excepţia Ucrainei, în faza a doua a Mondialului aflat în plină desfăşurare în Germania: Cehia, Ungaria, Islanda, Polonia şi Slovenia. Cea mai slabă grupă este rezervată echipelor ce s-au clasat pe locul secund în preliminarii: Letonia, Lituania, Macedonia, Olanda şi Slovacia. În prima fază a tragerii la sorţi de astăzi, vor fi împerecheate echipele ce alcătuiesc ultima urnă cu cinci din cele şase favorite. Apoi, echipa rămasă din prima urnă va fi introdusă în cea de-a doua (a României), cele opt selecţionate formînd ultimele patru meciuri de baraj. Deja calificate la EURO 2008 din Norvegia sînt ţara organizatoare, campioana en titre Franţa, Spania, Danemarca, Croaţia, Germania şi Rusia, celelalte nouă competitoare urmînd a fi stabilite după play-off-ul din luna iunie (9 sau 10 iunie turul, o săptămînă mai tîrziu returul).

Adversare mai accesibile (dacă acceptăm că mai există aşa ceva) pentru selecţionata antrenată de constănţeanul Lucian Râşniţă sînt Portugalia, Belarus, Elveţia şi Muntenegru.