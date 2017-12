“Natură, artă şi arheologie între Dunăre şi Mare“

Doi artişti-fotografi constănţeni, Mircea Stoian şi Ion Mirea, au vernisat, ieri, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, o inedită expoziţie de fotografie-eseu, prezentată sub titulatura “Natură, artă şi arheologie între Dunăre şi Marea Neagră“. Publicul, format atît din cunoscători ai artei fotografice, oameni de cultură, o delegaţie a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea - co-organizator al evenimentului expoziţional alături de muzeul constănţean, cît şi din vizitatori fascinaţi de artă şi istorie, a fost introdus într-o atmosferă poetică. Peisajul dobrogean, calm şi gînditor, cu întinderi de ape, coline, cîmpii, într-un univers al istoriei cu monumente şi vechi cetăţi, a putut fi admirat în cele aprox. 90 de fotografii expuse. Printre participanţii la vernisaj s-au numărat directorul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, dr. Constantin Chera, directorul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Florin Topoleanu, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.

Manifestarea expoziţională este rodul unei ample acţiuni de documentare, desfăşurată de cei doi artişti pe parcursul a şase luni. “Expoziţia a fost realizată în anul 2004 şi, ulterior, a fost completată şi îmbunătăţită din punct de vedere al imaginilor. A mai prezentată la Tulcea, Galaţi, Bucureşti şi Bucureşti. Eu şi colegul meu sîntem constănţeni, dar de-abia acum am ajuns cu ea acasă, după doi ani de cînd am realizat-o prima oară. Sînt fotografii despre istoria veche a Dobrogei, cetăţi, situri, obiecte arheologice din muzee şi completată cu imagini din natură, mai mult din Delta Dunării, dar nu numai. Am Dobrogea în lung şi-n lat timp de aprox. şase luni, am ajuns în toate punctele arheologice importante, am fotografiat pe film negativ, după care o parte din imagini au fost procesate“, a dezvăluit Mircea Stoian. Artiştii-fotografi s-au bucurat de o primire călduroasă din partea participanţilor la vernisaj, avînd şi o explicaţie pentru succesul acestei expoziţii. “Noi am abordat din punct de vedere artistic nişte subiecte istorice sau de natură şi am surprins chiar şi publicul de specialitate prin imaginile pe care am reuşit să le realizăm“, a adăugat Mircea Stoian. “Privesc cu încîntare aceste imagini şi observ că este efectiv o expoziţie de artă, chiar dacă obiectivele ei sînt de ordin arheologic. În fond, sînt privite cu dragoste, ca obiecte purtătoare de cultură şi de civilizaţie şi modul în care au fost selectate, precizia cu care au fost făcute şi mai ales înţelegerea faţă de ceea ce reprezintă fiecare imagine în parte cred că sînt un test şi pentru felul în care ar trebui să privim cu toţii aceste vestigii ale trecutului, să le înţelegem, să le apreciem, să le iubim“, a precizat directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu. “Fotografiile nu au titluri, pentru că sînt eseuri şi dau posibilitatea oricui să dialogheze cu imaginea în sine. Ea, undeva, are ascuns un nume pe care, cine ştie, îl descoperă. Fotografiile sînt lucrate de noi amîndoi, fie unul a fotografiat şi celălalt a procesat, fie invers. Am plecat dintr-o joacă, iniţial am vrut să realizăm nişte fotografii tehnice şi cînd am descoperit dialogul cu piatra, am trecut la partea cealaltă şi ne-am certat puţin cu arheologii, dar s-au convins şi dumnealor că rezultatul a fost extraordinar. Fotografia este realizată pe film, s-a folosit tuşa pregnantă în culori reci, tocmai pentru a prezenta foarte bine relaţia dintre piatră, construcţie, arhitectură, design vechi“, a declarat, la rîndul său, artistul-fotograf Ion Mirea.