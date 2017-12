"Natură-arhitectură", expoziţie de artă plastică la Muzeul de Artă

Şase artişti plastici gălăţeni, din cadrul Muzeului de Arte Vizuale Galaţi, au vernisat, ieri, la Muzeul de Artă din Constanţa, expoziţia de artă plastică intitulată "Natură-arhitectură". Gheorghe Andreescu, Jana Andreescu, Cornelia Burlacu, Liliana Negoiescu şi Sergiu Dumitrescu au expus o serie de lucrări prin care au dorit să demonstreze că între natură şi arhitectură există o relaţie directă. Organizatorul expoziţiei, criticul de artă Mariana Tomozei Cocoş, a precizat că picturile expuse sînt rodul unei munci de un an de zile, fiecare artist încercînd să prezinte, într-un unghi de abordare personal, legătura dintre cele două elemente. "Cu un an de zile în urmă, am pornit de la cîteva jaloane legate de istoria artei. De-a lungul timpului, natura şi arhitectura au fost privite în diferite moduri. La fel am încercat să facem şi noi, însă fiecare prin interpretarea sa proprie", a explicat criticul de artă Mariana Tomozei Cocoş. Prin periplul său imaginar, privitorul va observa că artistul plastic Gheorghe Andreescu a privit legătura dintre natură şi arhitectură într-un mod mai sobru. "Eu prezint această temă dintr-un unghi de abordare impresionist, pentru că, pentru a ilustra această tematică, trebuie să fii pregătit din punct de vedere tehnic. Vegetaţia, în special copacul, este tema mea predilectă. Arhitectura demolează o parte din natură, dar natura năpădeşte elementele de arhitectură", a precizat Gheorghe Andreescu.

Pe de altă parte, Jana Andreescu a dorit să arate privitorului faptul că există o corelare între arheologia pămîntului şi cea creată de om. Folosind o gamă restrînsă de culori, pictorul sugerează că legătura dintre natură şi arhitectură există, însă noi, oamenii, trebuie să o punem în valoare. O abordare multiplă a acestei teme o are Gabriela Georgescu, cea care, prin imagine, aduce în prim-plan ideea că natura este autoritară, dar, cu toate acestea, interferează cu arhitectura. La rîndul său, Cornelia Burlacu sugerează, într-o manieră proprie, că între natură şi arhitectură există o strînsă legătură. "Pentru mine, natura este ea însăşi o arhitectură, o construcţie interioară, apropiată de figura umană. Nu pot despărţi natura de figura umană", a explicat Cornelia Burlacu. Într-un mod mai spiritual şi arhaic, Liliana Negoescu a ilustrat tema propusă, într-un mod cu totul original. Plecînd de la premisa că pentru a exista şi a pentru a se armoniza cu tot ce înseamnă cosmosul, arhitectura trebuie să aibă consimţămîntul divinităţii, artista a prezentat o legătură între divin şi terestru, pe care a transpus-o în relaţia natură-arhitectură. De asemenea, publicul poate observa, admirînd picturile Lilianei Negoescu, că aceasta a prezentat feminitatea în trei ipostaze: cea de mireasă, maternă şi de ctitorire.