Navele româneşti trebuie să respecte noi reguli de securitate

Autoritatea Navală Română (ANR) a informat ieri toate companiile care au în proprietate, management sau operare nave maritime sub pavilion român că, începînd cu data aderării României la Uniunea Europeană (UE), respectiv 1 ianuarie 2007, va trebui să respecte Regulamentul 725/2004, care aplică Codul Internaţional pentru Securitatea Navelor şi Facilităţile Portuare (Codul ISPS). Potrivit afirmaţiei directorului Direcţiei Inspecţii şi Siguranţa Navigaţiei din cadrul ANR, Ambroziu Duma, pînă la momentul integrării, echipajele navelor aflate sub pavilion român sînt obligate să respecte doar o parte a prevederilor Codului ISPS însă, de anul viitor, acestea trebuie să-l respecte în întregime. „Prevederile care devin obligatorii după 1 ianuarie 2007 se referă la modul cum se va face revizuirea planului de securitate, stabilirea nivelului de securitate a navei, punctele de contact şi informare asupra securităţii şi standardele minime de evaluare a securităţii. Este important ca ofiţerii care se ocupă cu securitatea navei să ştie că trebuie să aplice măsurile de securitate recomandate de statul în ale cărui ape navighează. De asemenea, de anul viitor, exerciţiile şi antrenamentele de securitate pentru membrii de echipaj şi pentru ofiţerii de securitate ai companiei şi cei ai navei trebuie efectuate la fiecare trei luni sau la schimbarea a 25% dintre membrii echipajului“, a explicat Ambroziu Duma. El a precizat că această informare a fost transmisă celor nouă companii care au în management nave sub pavilion român. „Prin respectarea acestor prevederi suplimentare ale Codului ISPS, companiile şi navele vor evita posibile amenzi sau chiar reţineri în porturile europene“, a subliniat Ambroziu Duma.