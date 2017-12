NĂVODARI - Consiliul Local va fi dizolvat?

Judecătorii Tribunalului Constanţa vor decide dacă dizolvă sau nu Consiliul Local (CL) Năvodari. Soarta CL va fi decisă pe 8 aprilie de către magistraţi, după ce primarul oraşului, Tudorel Calapod, a cerut în instanţă dizolvarea instituţiei ca urmare a numărului mare de consilieri locali, 22 în loc de 19, cum este stabilit prin ordin al prefectului. Cererea primarului năvodărean este puţin bizară avînd în vedere că timpul rămas pînă la alegerile locale este foarte scurt. În această privinţă, consilierul local PSD, Nicolae Matei, a declarat că este o acţiune care nu are sorţi de izbîndă. “Nu are cum să dizolve CL. Este o altă acţiune mîrşavă a lui Calapod, prin care intenţionează să îşi acopere ilegalităţile pe care le-a săvîrşit în cei patru ani, acum, pe ultima sută de metri“, a declarat Matei. Pe de altă parte, întrebat dacă există posibilitatea dizolvării CL, prefectul Dănuţ Culeţu a declarat că, în conformitate cu Legea administraţiei publice locale, CL se poate dizolva doar în cazul în care nu se convoacă timp de trei luni consecutiv şedinţele ordinare ale CL. Prefectul a mai spus însă că aşteaptă ca magistraţii să se pronunţe şi în acest caz şi în ceea ce priveşte numărul consilierilor locali, avînd în vedere că cei trei consilieri care sînt în plus au fost validaţi de instanţă la începutul acestui an, în perioada în care alţi trei consilieri aveau mandatele suspendate printr-o hotărîre de Consiliu care, ulterior, a fost anulată de magistraţi.