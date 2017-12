Negocieri pentru fonduri destinate proiectelor de dezvoltare locală

România va începe negocierile cu Uniunea Europeană privind participarea la Programul Operaţional de Cooperare Teritorială în Sud - Estul Europei (SEE), în cadrul căruia autorităţile publice, universităţile, institutele de cercetare ar putea beneficia de o finanţare totală de 83 de milioane euro. Începerea negocierilor cu UE, pentru participarea României în cadrul programului, a fost aprobată ieri, printr-o decizie a Guvernului, potrivit declaraţiei ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely. "După aprobarea memorandumului şi finalizarea clarificărilor legate de cheltuielile eligibile privind ghidurile, vom reveni cu o hotărîre de Guvern, probabil în luna iulie. Programul va deveni operaţional, iar primele proiecte vor intra începînd cu 1 ianuarie anul viitor, conform calendarului stabilit de UE", a spus Borbely după şedinţa Executivului. Programul SEE îşi propune să sprijine creşterea coeziunii teritoriale şi dezvoltarea echilibrată a zonei de Sud-Est a Europei şi are un buget total de 245,1 milioane euro. Valoarea programului pentru România se ridică la circa 83 de milioane de euro, din care 70 de milioane de euro reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar circa 13 milioane euro reprezintă co-finanţarea statului român. Obţinerea de fonduri nerambursabile va avea loc în urma unor licitaţii de proiecte, la care aplicanţii din România vor participa ca parteneri în proiecte comune sau ca Partener lider de proiect al unui Grup de proiect. Beneficiarii pot fi instituţii şi autorităţi publice (ministere, consilii judeţene), ONG-uri, agenţii pentru dezvoltare regională, agenţii şi asociaţii relevante, universităţi, institute de cercetare. Programul SEE poate finanţa pregătirea proiectelor dezvoltate în cadrul programelor naţionale (Programe Operaţionale Sectoriale şi Programul Operaţional Regional). În cadrul programului SEE sînt partenere state membre ale Uniunii Europene şi state candidate/potenţial candidate. Axele prioritare ale SEE sînt sprijinirea inovării şi antreprenoriatului, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător, îmbunătăţirea accesibilităţii, dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial şi asistenţă tehnică pentru implementarea programului şi creşterea capacităţii.