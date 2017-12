Nevăzătorii constănțeni își doresc câini însoțitori

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a anunțat, săptămâna aceasta, că va demara un proiect-pilot prin care ar urma să crească numărul de câini însoțitori, iar în paralel va începe și o campanie de informare privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap. Ministrul Muncii, Rovana Plumb, s-a întâlnit cu reprezentanții Federației Europene a Câinilor Însoțitori pentru Persoanele Nevăzătoare și a precizat că intenționează ca în perioada următoare să crească numărul de câini însoțitori pentru persoanele nevăzătoare. ”Anul trecut, în Parlament, a fost votată legea care prevede dezvoltarea unor servicii de asistenţă vie pentru nevăzători. Câinii însoţitori reprezintă un sprijin real pentru persoanele cu dizabilităţi. Vom demara, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD), un proiect-pilot prin care să creştem numărul de câini însoţitori. De asemenea, ANPD are toată susţinerea Ministerului Muncii pentru transpunerea legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”, a declarat ministrul Muncii. Oficialul a mai spus că, odată cu programul-pilot, se va demara o campanie de informare care să promoveze prevederile Legii 55/2014 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu accent pe partea care reglementează câinii însoțitori, recunoscând faptul că multe companii, magazine și instituții publice nu cunosc prevederile legii, creând astfel o serie de probleme. Preşedintele Federaţiei Europene a Câinilor Însoţitori pentru Persoanele Nevăzătoare, David Adams, a explicat că programul câinilor însoţitori reprezintă o metodă extrem de utilă pentru reintegrarea persoanelor cu dizabilităţi în societate şi că anual se fac progrese însemnate, însă este foarte important ca programul să fie sprijinit de către autorităţi.

LA CONSTANȚA Președintele Asociației Nevăzătorilor din România, filiala interjudețeană Constanța și Tulcea, Petru Pop Șpan, a explicat, pentru ”Telegraf”, că, din informațiile sale, programul-pilot este în fază incipientă, fiind în proces de selecție și dresaj al animalelor. El spune că, pentru mulți nevăzători care locuiesc în apartamente, ar fi dificil să întrețină un câine de talie mare, din cauza lipsei de spațiu. ”Măsura este bună pentru cei care locuiesc la casă și au mai mult spațiu, o curte. Într-un apartament este mai greu, pentru că un câine are nevoie de spațiu. Și mai este și problema banilor care sunt necesari pentru întreținerea animalului”, a spus Pop Șpan. În plus, acesta a evidențiat și problema câinilor vagabonzi care sunt prezenți în toate orașele și care ar putea crea situații-problemă în deplasarea nevăzătorilor cu animalele dresate special. ”Nu am discutat despre acest subiect la asociație, însă, din câte știu, o singură persoană din Eforie și-a dorit, acum câțiva ani să își achiziționeze un câine însoțitor”, a spus Pop Șpan.