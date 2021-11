Nicolae Ciucă - desemnat candidat la funcţia de prim-ministru

Nicolae Ciucă, ministrul interimar al Apărării, a fost desemnat joi de preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru.

Ciucă a fost propunerea Partidului Naţional Liberal pentru această funcţie, la consultările avute cu şeful statului.

„Discuțiile de azi au fost considerabil mai bune decât ultimele discuții. Am reiterat că este acum nevoie de o soluție reală. Trebuie să terminăm cu această criză. Este inadmisibil să continuăm în acest stil. Este nevoie de un guvern cu puteri depline.



Am fost mulțumit și bucurios că PNL a venit cu o nouă abordare în persoana domnului Nicolae Ciucă. Am decis să-l desemnez drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe Nicolae Ciucă”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.