Nicolae Ciucă: PNL va participa separat de PSD la cele patru rânduri de alegeri din anul viitor

Decizia a fost anunțată de președintele PNL, Nicolae Ciucă, în urma unei ședințe cu toți liderii partidului.

Conform vice-președintelui PNL, Rareș Bogdan, decizia “a fost unanimă”.

Principalele declarații ale lui Nicolae Ciucă:

Prin noi înșine am reușit să guvernăm responsabil în ultimii 4 ani și să ducem România mai aproape de obiectivele de țară. Am traversat crize suprapuse, am crescut veniturile românilor, am fost alături de mediul de afaceri și de categoriile defavorizate și am reușit să demarăm reforme în toate sistemele-cheie cu investiții solide. Tot prin noi înșine vom intra în alegerile din 2024, cu încrederea că vom câștiga, că vom da președintele țării și că vom continua să construim și să dezvoltăm. Alături de români, pentru români. Avem o istorie și o misiune care ne leagă moral de viitorul și destinul acestei țări.”, a declarat președintele PNL, Nicolae Ionel Ciucă.