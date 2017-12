Nicolăescu “crede” că niciun manager de spital din judeţ nu va fi demis

Luna martie se anunţă a fi una grea pentru managerii de spital din întreaga ţară, deoarece Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) va analiza toată activitatea acestora din ultimul an, cu realizările şi eşecurile lor şi, în funcţie de rezultate, cei care nu s-au ridicat la standardele impuse de minister, vor fi demişi. Eugen Nicolăescu, ministrul de resort, a avut, sîmbătă, o întîlnire cu toţi managerii de spitale din judeţul Constanţa şi a încercat să îşi facă o părere despre situaţia unităţilor sanitare din Constanţa. “Din discuţiile avute cu managerii nu cred că vor fi probleme în acest judeţ, adică nu cred că vreun manager va fi demis. Însă fac această afirmaţie fără să am indicatorii de performanţă, fără să am documente şi cifre în faţă. Am avut o discuţie deschisă cu managerii de spitale. Le-am prezentat acestora care sînt noile acte normative pentru anul 2008. De la 1 aprilie vom integra ambulatoriile de specialitate în cadrul spitalelor, de asemenea, de la aceeaşi dată vom avea un nou contract cadru cu care managerii va trebui să se obişnuiască”, a declarat Nicolăescu. Tot la 1 aprilie, susţine ministrul Sănătaţii, ar putea fi finalizat pachetul de servicii de bază şi pentru medicina de urgenţă. “Trebuie să le spunem adevărul oamenilor: din banii de la asigurările de sănătate nu se poate acorda tot ce îşi doreşte un pacient, ci doar ce e în pachetele de bază. Nu spun că aceste pachete de servicii medicale sînt cele mai bine realizate, însă vor fi permanente. Asiguratul va avea garanţia că la orice oră din zi sau din noapte, şapte zile pe săptămînă, va putea beneficia de asistenţă medicală”, a explicat ministrul. Tot în luna martie va trebui definitivată lista de medicamente compensate. ”Managerii vor trebui să înveţe cum să facă raportările cazurilor rezolvate şi cum se decontează ele de către Casa de Asigurări de Sănătate. La întrunirea de la Constanţa le-am explicat pe larg managerilor ce va trebui să facă pentru o raportarea corectă. Credem că această schimbare va dura în jur de doi ani. Este un proces lung, dar care trebuie făcut”, a continuat Nicolăescu. Ministrul de resort susţine că vor fi făcute grupări de spitale în funcţie de patologiile pe care le tratează şi că vor fi monitorizate cu atenţie pentru a se vedea care dintre unităţile sanitare lucrează corect şi care nu.