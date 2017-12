Nicole Kidman îşi doreşte foarte mult să rămână însărcinată

Actriţa Nicole Kidman, în vârstă de 47 de ani, mama a patru copii, a recunoscut recent că nu este pregătită să se mulţumească cu familia pe care o are şi îşi doreşte foarte mult să rămână însărcinată, potrivit contactmusic.com. Nicole Kidman a acordat un interviu ediţiei americane a revistei Elle, publicat în numărul pentru luna ianuarie, în care a vorbit despre dorinţa sa de a mai avea copii. "Am născut ultimul copil la vârsta de 43 de ani. Bunica mea a născut ultima dată când avea 49 de ani. În fiecare lună îmi spun ”Sper că sunt gravidă!”", a declarat Kidman, moment în care agentul actriţei a cerut reporterului Elle să nu preia răspunsul. Totuşi, Nicole Kidman a ales să vorbească în continuare despre acest subiect: "De ce să nu consemneze? Nu mă deranjează! De ce nu? Chiar îmi doresc să fiu însărcinată!". Nicole Kidman are patru copii, Isabella, în vârstă de 21 de ani, şi Connor, în vârstă de 19 ani, cu fostul soţ, Tom Cruise, şi Sunday, în vârstă de 6 ani, şi Faith, în vârstă de 3 ani, cu actualul său soţ, Keith Urban. Nicole Kidman a devenit cunoscută în 1995, cu filmul "Pe viaţă şi pe moarte", în regia lui Gus Van Sant. A câştigat aprecierea criticilor pentru rolul Isabelei Archer din filmul "Portretul unei doamne" (1996), o adaptare a romanului lui Henry James. Kidman a jucat în filme cu buget mare, precum "Pacificatorul" (1997), alături de George Clooney şi Marcel Iureş, dar şi în comedii romantice, precum "Ce vrăji au mai făcut fetele" (1998), alături de Sandra Bullock, şi în filme de autor, precum "Dogville" de Lars Von Trier. În 1999, Kidman a jucat în "Cu ochii larg închişi", în regia lui Stanley Kubrick, iar în 2001, a interpretat rolul curtezanei din musicalul "Moulin Rouge!", care i-a adus Globul de Aur şi o nominalizare la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă. Actriţa australiană a câştigat Globul de Aur, premiul BAFTA şi premiul Oscar pentru rolul din filmul "Orele" (2002).