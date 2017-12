Nicuşor Constantinescu are încuviinţare pentru a părăsi ţara

07:40:31 / 17 Ianuarie 2014

Mai rau ca in JUNGLA!

'tot circul' pe care am vazut la Tv, in care se pune in aplicare un ... mandat de aducere ...m-a face sa cred ca in tara asta ... - ROMANIA - ... se poate intampla ceva asemanator ORCARUI CERTATEAN !!!! Iar daca in situatia prezentata s-a putut efectua asemenea actiune unei persoane publice (nu ma intereseaza numele si vinovatia sau nevinovatia persoanei) - MA INTREB oare cu simplu cetatean ca mine si ca tine - asemenea HIENE ce comportament ar avea ? Nu de alta - insa anumite persoane imbatate de puterea calitatii, ii va fi greu sa aiba un comportament civilizat cu oricine! Ma mai tem de faptul ca odata precedentul produs vor urma si alte asemenea procedee (si va aduc in atentie celebrele anchete de dupa referendumul de destituirea omului Basescu Traian- asta in conditiile in care dpdv al vointei poporului acesta este demis - va mai aduc in atentie multe din situatiile in care ABUZUL DE PUTERE sau BETIA PUTERII cum imi place sa-i spun - a dus la ruinarea multor vieti si familii - un caz pe care am sa vi-l aduc in atentie este al lui MARCEL TUNDREA acel asa zis violator condamnat, care a executat 12 ani de inchisoare , fiind ulterior gasit nevinovat - totul la ambitia prosteasca dusa dincolo de limitele normalului - pana la ABUZ de functie si calitate ! Asa dar nu persoana lui N C - trebuie sa trezeasca compasiune sau mila, dar nici ura sau ranchiuna - ci modul de aducere la indeplinire a unui act normal de justitie - intr-o tara a mileniului al III-lea o tara civilizata o tara membra a ONU, NATO, UE si a altor organizatii mondiale ! De aceea cred ca in aceasta tara s-a ajuns mai rau decat in JUNGLELE AFRICANE si mai rau decat in triburile AMERINDIENE ! Dumnezeu sa ne ajute si sa ne fereasca de aceste HIENE !