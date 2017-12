Noapte cu sancțiuni pentru șoferii constănțeni băuți sau fără permis

La nivelul IPJ Constanța a fost organizată în noaptea de 03/04.06.2017 o acțiune pe linia disciplinării conducătorilor auto care se află sub influența băuturilor alcoolice, în sistem integrat: Poliție Rutieră și Serviciul de Ordine Publică, fiind obținute următoarele rezultate:

-18 locații în care s-a acționat,

-12 infracțiuni constatate (din care 7 pentru alcool),

-26 de sancțiuni contravenționale (20 de poliția rutieră și 6 de ordinea

publică), în cuantum de 17125 lei,

-9 permise de conducere reținute (dintre care 8 pentru alcool),

-7 controale în baruri și discoteci de către lucrătorii de ordine publică.

La data de 04.06.2017, ora 09.50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța l-au depistat pe I.M., în vârstă de 32 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. La ora 02.15, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu l-au depistat pe A.R.-E., în vârstă de 22 de ani, din Ovidiu, care a condus un autoturism neînmatriculat, pe strada Insulei din localitate, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar la ora 03.50, polițiștii din cadrul Secției 2 Rurale Mihail Kogălniceanu l-au depistat pe R.P., în vârstă de 25 de ani, din localitatea Mihail Kogălniceanu – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Tot în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 03.50, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Medgidia l-au depistat pe Ș.I., în vârstă de 27 de ani, din localitatea Poarta Albă – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Independenței din localitate, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice; la ora 02.10, polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Eforie l-au depistat pe D.F., în vârstă de 26 de ani, din localitatea Eforie – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada prof. Dr. Climescu din localitatea Eforie Sud, care a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, fiind condus ulterior la spital unde i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei; la ora 04.48, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe G.C.-A., în vârstă de 23 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice; la ora 00.50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe M.A., în vârstă de 39 de ani, care a condus un autoturism neînmatriculat, pe strada Ștefan cel Mare din Mangalia, având permisul de conducere suspendat și fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În restul județului, de asemenea mulți s-au așezat la volan băuți sau fără permis, astfel: la data de 04.06.2017, ora 00.35, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurale Topraisar l-au depistat pe B.F., în vârstă de 56 de ani, din localitatea General Scărișoreanu – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Morii din localitate, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice; la ora 22.45, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia l-au depistat pe C.C.-M., în vârstă de 33 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 39, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

La data de 04.06.2017, ora 01.26, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe B.I., în vârstă de 29 de ani, din localitatea Almalău – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Almalăului din Ostrov, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 04.06.2017, ora 00.10, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe V.M., în vârstă de 37 de ani, din orașul Năvodari, care a condus un autoturism, pe strada Sănătății din Năvodari, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 03.06.2017, ora 23.13, polițiștii din cadrul Secției 4 Rurale Medgidia l-au depistat pe Z.V., în vârstă de 40 de ani, din localitatea Adamclisi – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Medgidia din localitatea Cuza Vodă, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 03.06.2017, ora 23.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe T.F., în vârstă de 34 de ani, din localitatea 23 August – județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 38, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

La data de 03.06.2017, ora 20.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ostrov l-au depistat pe S.G., în vârstă de 48 de ani, care a condus un autoturism, pe strada 1 Mai din localitatea Galița – județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În cauze au fost întocmite dosare penale.