„Noaptea Walpurgiei” şi „Carmen”

La Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, ieri, în prima parte a zilei se repeta de zor: instrumentiştii şi soliştii de operă în sălile de studiu, şi balerinii, pe scenă. Pentru artiştii Companiei de Balet a TNOB luna februarie şi începutul lui martie sunt dedicate repetiţiilor, deoarece trebuie să profite cât mai mult de prezenţa celor doi coregrafi, Florin Brînduşă şi Lee Wonkook, care montează, la malul mării, spectacolul-coupe „Noaptea Walpurgiei”, de Gounod şi „Carmen”, de Bizet/Scedrin. Dipticul va avea premiera pe 31 martie, iar până atunci mai sunt multe lucruri de făcut. Coregrafii vor pune, în curând, punct final repetiţiilor, fiind implicaţi şi în alte proiecte artistice, astfel încât fiecare zi pe care o petrec în sala de repetiţii coordonându-i pe balerinii constănţeni trebuie să fie fructificată la maximum.

Ieri, la ora prânzului, coregraful Florin Brînduşă părea mulţumit de modul în care artiştii Companiei de Balet a TNOB şi-au însuşit „partiturile” coregrafice „Este bine aşa. Interesant”, le spunea coregraful din sală artiştilor Eliza Maxim, Sergiu Dan şi Adrian Mihaiu, care evoluau în „Noaptea Walpurgiei”.

REVENIRE CU EMOŢII „De foarte mult doream să fac acest balet. Este singurul moment coregrafic inclus într-o operă, în „Faust”, după Goethe, care se poate folosi ca spectacol de balet, pus într-un coupe (n.r. - spectacol-coupe). De asemenea, muzica lui Gounod îmi place foarte mult şi m-a inspirat”, a spus coregraful Florin Brînduşă, bucuros să revină pe scena unde a cunoscut succesul, ca prim-solist. „Sunt emoţionat să revin aici, la Constanţa, în ipostaza de coregraf, mai ales că acest ansamblu (n. r. Ansamblul de Balet Clasic şi Contemporan, coordonat de maestrul Oleg Danovski”) s-a înfiinţat, ca să zic aşa, cu mine”, a mai spus coregraful Florin Brînduşă.

UN COREEAN ÎNDRĂGOSTIT DE CONSTANŢA Şi pentru coregraful Lee Wonkook din Coreea, care îşi va lăsa amprenta creativă asupra baletului „Carmen”, în varianta Bizet/Scedrin, revenirea la Constanţa este emoţionantă. „Am fost aici în urmă cu 18 ani, am lucrat cu maestrul Oleg Danovski şi am crescut, aici, la Constanţa, ca dansator. De aceea, pentru mine este un loc special acest teatru. Am dansat în „Lacul lebedelor”, „Corsarul”, într-un balet creat de maestrul Oleg Danovski”, a spus Lee Wonkook. „Îmi amintesc că maestrul Oleg Danovski iubea cu pasiune baletul. Ştia foarte multe despre balet, ca filosofie, ca educaţie. Am învăţat de la dumnealui ceea ce este important pentru mine din punct de vedere artistic. Îmi amintesc de el ca de un tată, profesor, coregraf şi artist”, a subliniat coregraful coreean.

Lee Wonkook a mărturisit că se simte foarte bine la Constanţa, apreciindu-i pe balerinii constănţeni pentru profesionismul lor. „Înainte, teatrul acesta a fost „acasă” pentru mine, aşa că mă simt aici între prieteni, ca într-o familie. Aici sunt oameni foarte calzi, cărora le place baletul, au pasiune pentru această artă şi sunt foarte fericit să lucrez cu ei”, a precizat coregraful Lee Wonkook.

Soliştii care vor evolua în dipticul „Noaptea Walpurgiei”, de Charles Gounod şi „Carmen”, de Bizet/Scedrin sunt Aliss Tarcea, Eliza Maxim, Amalia Mândruţiu, Delia Luca, Horaţiu Cherecheş, Sergiu Dan, Adrian Mihaiu şi Sorin Gâlcă.