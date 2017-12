Noi condiții de călătorie cu trenul pentru elevi și studenți. Vezi modificările!

15:47:49 / 17 Februarie 2017

ASISTATI SOCIAL

guvernul psd a facut o mare gafa cu acordarea atator facilitati asa-zisilor studenti. dupa parerea mea statul ar trebui sa acorde burse cu adevarat celor mai buni studenti . nu la gramada ,dupa cum stiti cu toti facultatea nu este oblogatorie ,daca ai bani o faci ,daca nu faci credit la banca si il platesti cand termini ,asa cand termini ,pleci in strainatate sau de cele mai multe ori nu profesezi . daca s-ar face aceste schimbarii nu mai ai timp de proteste, de droguri,de bautesi de sex unde si cu cine se nimereste .dar tineri studenti nu TOTI dar in marea majoritate cand ajung in caminele studentesti le vandalizeaza pina la vacanta , si din impozitele noastre se repara .