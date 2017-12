Noi lauri pentru Charlize Theron

Frumoasa actriţă sud-africană, cîştigătoare a unui Oscar pentru cea mai bun rol principal din filmul "Monstrul", a primit premiul Spirit of Independence în cadrul Festivalului de Film de la Los Angeles, în semn de apreciere pentru diversitatea rolurilor interpretate. Premiul, care anul trecut a fost oferit actorului George Clooney, este un semn de apreciere faţă de o persoană ce se dedică independenţei artistice în cinematografie. Charlize Theron urmează să joace rolul unei mame singure dependentă de heroină în "The Ice at the Bottom of the World", care va fi regizat de britanicul Alan Parker.

Zilele trecute, Charlize Theron s-a folosit de celebritatea ei pentru a colecta bani în beneficiul copiilor sud-africani, cerînd ajutorul celebrilor săi prieteni de la Hollywood.

Actriţa a fost gazda unei licitaţii unde s-au strîns 140.000 de dolari. Charlize Theron a explicat de ce cauza Africii este atît de importantă pentru ea: "Este casa mea, este în sîngele meu, este ceea ce sînt şi nu puteţi schimba acest lucru". Printre obiectele scoase la licitaţie s-au numărat o jachetă aparţinînd lui Will Smith, cîteva DVD-uri semnate de Tom Hanks şi un poster original al filmului "Scarface" donat de Al Pacino.