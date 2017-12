Noi posibile atribuţii ale Gărzii Financiare

Angajaţii Gărzii Financiare vor avea dreptul să oprească maşinile pentru control, să legimiteze persoane, dar şi unele competenţe de cercetare penală, cum ar fi administrarea dosarelor în cazurile suspecte de infracţiuni economice, dacă va fi aprobată o iniţiativă comună a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi a Ministerului Finanţelor Publice (MFP). Potrivit ANAF, care are în subordine Garda Financiară, extinderea atribuţiilor în zona de cercetare penală se referă la preluarea dosarelor de infracţiune economică şi trimiterea acestora în instanţă, fără să mai fie analizate în prealabil de către Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). \"Nu poţi să îi soliciţi unui comisar de la Garda Financiară să se ducă pe centură să oprească un tir cu legume şi fructe şi să-l legitimeze pe şofer pentru că deocamdată nu are aceste drepturi. Vrem să întărim autoritatea instituţională a Gărzii Financiare prin conferirea unor atribuţii suplimentare cum ar fi inspecţia fiscală parţială, legitimarea persoanelor implicate, oprirea maşinilor şi unele competenţe de cercetare penală”, a declarat preşedintele ANAF, Sorin Blejnar. Inspecţia fiscală parţială se referă la posibilitatea efectuării controlului fiscal asupra unei firme doar pentru o anumită perioadă, un anumit impozit şi doar pe anumite segmente de activitate ale firmei. Blejnar a arătat că reprezentanţii MFP vor discuta cu oficiallii MAI pentru a stabili cadrul legal, iar apoi va fi înaintată o propunere Guvernului. \"Vrem să sporim competenţele Gărzii Financiare, să facem un statut al comisarului şi al inspectorului fiscal. Vrem să facem o instituţie elastică, cu drepturi şi obligaţii\", a afirmat Blejnar. Potrivit programului de guvernare, Executivul are ca obiective înăsprirea sancţiunilor pentru evaziune fiscală şi creşterea graduală a funcţiei preventive a controlului fiscal-bugetar. În vederea creşterii nivelului de colectare a veniturilor bugetare, ANAF şi-a propus acţiuni de impulsionare a colectării şi analizarea cu principalii contribuabili a solvabilitaţii acestora, supravegherea strictă a obligaţiilor fiscale declarate şi neachitate la scadenţă, urmată de acţiuni de executare silită prin popriri bancare sau popriri la terţi. Alte măsuri vizează intensificarea supravegherii şi a controalelor la societăţile care desfăşoară activităţi în domeniile economice cu risc de evaziune ridicat, urmărirea permanentă a activităţii privind dosarele de insolvenţă, pentru recuperarea operativă a sumelor realizate de lichidatori, sau realizarea de venituri prin cesiunea creanţelor fiscale deţinute de ANAF asupra debitorilor. Economia \"neobservată\" şi-a majorat ponderea, în perioada 2004-2008, de la 14,5% din PIB, la peste 21%, iar impozitarea acestui segment ar fi adus anul trecut venituri bugetare de 58,116 miliarde lei, reprezentînd 11,3% din PIB, potrivit unui raport al MFP.