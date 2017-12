Noi poveşti de dragoste la orizont

Cântăreaţa americană Katy Perry pare să fie ţinta preferată a zvonurilor care îi găsesc, aproape în fiecare zi, un iubit. Aparent, speculaţiile despre idila lui Katy Perry cu John Mayer, fostul iubit al Jessicăi Simpson şi al lui Jennifer Aniston, sunt singurele adevărate. Cei doi au fost zăriţi în Soho, Los Angeles, săptămâna trecută, după care s-au îndreptat spre casa ei, unde au împărţit o pizza. Martorii au povestit că cei doi cântăreţi erau foarte... prinşi unul de celălalt. În plus, se pare că perechea a petrecut mult timp împreună şi în studio, unde lucrează la o piesă pentru noul album al cântăreţei. De la despărţirea de Russell Brand, Katy Perry a fost cuplată cu modelul Baptiste Giabiconi şi cu chitaristul trupei Florence and the Machine, Rob Ackroyd.

O nouă poveste de dragoste s-ar fi înfiripat între Amanda Seyfried şi vedeta din serialul ”Dexter”, Desmond Harrington. Cei doi au fost zăriţi foarte apropiaţi la The Pikey, în Hollywood, în cursul săptămânii trecute, iar vineri au plimbat împreună căţelul actriţei, prin Los Angeles. La începutul acestui an, Amanda Seyfried a avut o scurtă legătură cu actorii Josh Hartnett şi James Franco.