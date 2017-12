Nominalizările la premiile BAFTA

Filmul burlesc „The Grand Budapest Hotel / Hotel Grand Budapest” al realizatorului american Wes Anderson a primit, vineri, 11 nominalizări la premiile Academiei britanice de film BAFTA, care sunt un punct de reper în cursa Oscarurilor. Filmele „Birdman / Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranței” și „The Theory of Everything” au primit câte zece nominalizări, iar „Boyhood / 12 ani de copilărie” și „Whiplash” - câte cinci.

Ceremonia de înmânare a premiilor va avea loc la 8 februarie și este așteptată cu nerăbdare, având în vedere calitatea selecției de anul acesta. Maestru de ceremonii va fi actorul Stephen Fry. „The Grand Budapest Hotel”, care a obținut tot atâtea nominalizări ca și „Gravity” anul trecut, a fost selectat, printre altele, la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun actor pentru Ralph Fiennes și Cea mai bună regie. Recompensat cu premiul special al juriului la cea mai recentă ediţie a Festivalului de la Berlin, filmul „The Hotel Grand Budapest”, inspirat din universul scriitorului austriac Stefan Zweig, are o acţiune cuprinsă între La Belle Epoque şi până în anii '60, prezentând aventurile burleşti prin care trec personajele principale - Gustave H, interpretat de Ralph Fiennes, şi Zero Moustafa, alias Tony Revolori.

La categoria Cel mai bun regizor vor concura Alejandro G. Iñárritu cu Birdman”, Wes Anderson cu „The Grand Budapest Hotel”, James Marsh cu „The Theory Of Everything”, Richard Linklater cu „Boyhood”, Damien Chazelle cu „Whiplash”.

La categoria Cea mai bună actriţă au fost nominalizate Felicity Jones pentru „The Theory Of Everything”, Julianne Moore pentru „Still Alice”, Reese Witherspoon pentru „Wild”, Amy Adams pentru „Big Eyes” şi Rosamund Pike pentru „Gone Girl”.

La categoria Cel mai bun actor vor concura Eddie Redmayne cu „The Theory Of Everything”, Ralph Fiennes cu „The Grand Budapest Hotel”, Benedict Cumberbatch cu „The Imitation Game”, Jake Gyllenhaal cu „Nightcrawler” şi Michael Keaton cu „Birdman”.

Keira Knightley pentru rolul din „The Imitation Game”, Imelda Staunton pentru „Pride”, Emma Stone pentru „Birdman”, Patricia Arquette pentur „Boyhood” şi Rene Russo pentru „Nightcrawler” au fost nominalizate la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar. La categoria masculină au fost nominalizaţi J.K. Simmons pentru „Whiplash”, Mark Ruffalo pentru „Foxcatcher”, Steve Carell pentru „Foxcatcher”, Edward Norton pentru „Birdman” şi Ethan Hawke pentru „Boyhood”.

La categoria Cel mai bun scenariu adaptat vor concura peliculele „The Theory Of Everything”, „The Imitation Game”, „American Sniper”, „Gone Girl” și „Paddington”. La categoria Cel mai bun scenariu original au fost nominalizate lungmetrajele „Birdman”, „The Grand Budapest Hotel”, „Boyhood”, „Whiplash”, ”Nightcrawler”. La categoria Cel mai bun documentar au fost nominalizate producţiile „20 Feet From Stardom”, „20,000 Days On Earth”, „Finding Vivian Maier”, ”Virunga” și „Citizenfour”. La categoria Cel mai bun film de animaţie vor concura lungmetrajele „The Boxtrolls”, „The Lego Movie” şi „Big Hero 6”. La categoria Cel mai bun film străin au fost nominalizate producţiile cinematografice „Ida”, „The Lunchbox”, „Two Days, One Night”, „Leviathan”, „Trash”. La categoria Cel mai bun debut au fost nominalizaţi actorii Gugu Mbatha-Raw, Jack O'Connell, Shailene Woodley, Margot Robbie şi Miles Teller.

ex foto Ralph Fiennes şi Tony Revolori într-o secvență din „The Grand Budapest Hotel / Hotel Grand Budapest”