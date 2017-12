Norvegia renunţă la jocurile de calculator violente

Mai multe magazine au decis să elimine de pe rafturile lor jocurile de calculator care conţin elemente de violenţă, după ce autorul masacrului din 22 iulie, Anders Behring Breivik, a scris în jurnalul său postat pe Internet că, pregătindu-se de atac, a jucat, timp de aproape un an, unul din aceste jocuri. ”Am scos deja de pe rafturi 51 de articole. Săptămâna trecută, toate magazinele noastre le-au scos din vânzare pentru o perioadă nedeterminată”, a declarat directorul departamentului vânzări din cadrul uneia din cele mai importante reţele de larg consum din această ţară scandinavă, Coop Norway Retail, Inge Stokke. Decizia managementului companiei a fost dictată în principal de sentimentul de solidaritate cu familiile victimelor acestei tragedii teribile, care s-a abătut brusc asupra Norvegiei. Printre jocurile scoase din vânzare figurează World of Warcraft şi Call of Duty 4: Modern Warfare, menţionate în însemnările norvegianului de 32 de ani, care a curmat viaţa a circa 77 de concetăţeni ai săi în dublul atac de la Oslo şi de pe insula Utoeya.