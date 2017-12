Noua listă de gratuite şi compensate, publicată în Monitorul Oficial

După multe dezbateri şi modificări, noua listă de medicamente compensate şi gratuite a fost publicată în Monitorul Oficial. Procentul de compensare, potrivit denumirii comune internaţionale, este pentru sublista A de 90% din preţul de referinţă, pentru sublista B de 50% şi pentru sublista C de 100%. Actul intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, potrivit Hotărîrii de Guvern, însă ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, aprecia, la începutul lunii decembrie, că lista compensatelor ar putea deveni operaţională la 1 februarie, odată cu pachetul minim de servicii. Sublista A, cu procent de compensare 90% din preţul de referinţă, cuprinde 119 denumiri comune internaţionale (DCI), iar sublista B, cu procent de compensare 50% din preţul de referinţă, cuprinde 148 DCI. Sublista C, cu o compensare integrală a preţului de referinţă, cuprinde 769 DCI grupate în trei secţiuni. Astfel, secţiunea C1-compensare 100% din preţul de referinţă, cu 172 DCI, pentru 26 tipuri de afecţiuni, vizează produsele utilizate în tratamentul ambulator al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii şi consumului prin comisiile paritare. Medicamentele din această sublistă se eliberează prin farmacii cu circuit dechis, pe bază de prescripţie medicală care este reţinută în farmacie (P-RF). Secţiunea C2 - compensare sută la sută din preţul de referinţă - cuprinde 322 DCI de care beneficiază bolnavii incluşi în programul naţional cu scop curativ, cum ar fi HIV/SIDA, TBC, oncologice, scleroză în plăgi, diabet, transplant şi post transplant. Aceste medicamente se eliberează prin farmacii cu circuit închis şi sînt utilizate în tratamentul spitalicesc (S) sau ambulator pe bază de prescripţie medicală care se reţine în farmacie (P-RF). Secţiunea C3 – cu procent de compensare sută la sută fără contribuţie din partea pacienţilor - cuprinde toate DCI (275) din Catalogul Naţional de Medicamente (CANAMED), altele decît cele din sublistele A, B, C1, C2, indicate pentru copii pînă la 18 ani, tineri de la 18 la 26 de ani dacă sînt elevi, studenţi sau ucenici şi care nu realizează venituri, precum şi gravide şi lăuze. Printre medicamentele prevăzute la această grupă sînt cele de tipul vitamine, minerale, laxative, antiinflamatoare şi antireumatice, produse nazale şi altele. Pentru al doilea semestru al anului 2007, ministrul Sănătăţii se gîndeşte să restructureze complet aceste listele. „Va fi nevoie de o nouă strategie în privinţa compensatelor şi a gratuităţilor. Sînt cel puţin o sută de produse noi în studiu, produse pe care vrem să le includem şi noi pe listele de compensate, din semestrul al II-lea al anului viitor", a declarat Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii Publice.