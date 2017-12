Noua reţea de apă, finalizată în acest an

LUCRĂRI Proiectul de înlocuire a reţelei de alimentare cu apă din satele Mereni şi Osmancea este împotmolit de câteva luni bune din cauza lipsei de bani. Însă, odată cu intrarea la guvernare a USL, primarul comunei Mereni, Gheorghe Chiriac, spune că va reuşi să finalizeze acest proiect în 2013. Chiriac a afirmat că, până acum, administraţia locală a dus la îndeplinire doar 80% din proiect. „Mai avem nevoie de 800.000 de lei pentru a finaliza lucrările de reabilitare şi extindere, totodată, a reţelei de apă. Cred că în acest an populaţia din cele două localităţi ale comunei va beneficia de apă de calitate”, a spus Chiriac. Primarul a afirmat că proiectul se derulează cu fonduri de la Guvern, în baza Ordonanţei nr. 7 din 19 ianuarie 2006, privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural. „Introducem peste 12 kilometri de reţea nouă de apă, pentru că cele actuale sunt vechi de mai bine de 40 de ani. Se tot spărgeau şi înregistram pierderi foarte mari, pe care le achitam de la bugetul local”, a spus Gheorghe Chiriac, care a precizat că, în afara înlocuirii reţelelor de apă, proiectele mai cuprind amenajarea a două foraje noi, de unde va fi pompată apa care va alimenta cele două localităţi.

FĂRĂ CURENT În altă ordine de idei, Gheorghe Chiriac a mai spus că un alt proiect important în 2013 pentru administraţia locală are în vedere extinderea reţelei de iluminat public într-un cartier nou din satul Mereni. „Avem aproximativ 60 de case care s-au construit în urmă cu câţiva ani într-un cartier nou al localităţii Mereni, unde Primăria a împărţit un teren în 213 de loturi. Din păcate, oamenii din zonă stau de câţiva ani fără curent electric, pentru că, până în prezent, nu am găsit resursele financiare necesare. Cred însă că în acest an vom găsi sprijinul necesar la Guvern”, a spus Chiriac.