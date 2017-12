Noul Cod Fiscal = 500.000 de locuri de muncă în 5 ani?

Ministrul Muncii, Rovana Plumb, consideră că noul Cod Fiscal este un instrument prin care se vor putea crea cel puțin 500.000 de locuri de muncă în următorii cinci ani. „PSD și-a asumat două misiuni fundamentale - crearea de locuri de muncă și combaterea sărăciei. Noul Cod Fiscal e un instrument prin care se vor putea crea cel puțin 500.000 de locuri de muncă în următorii cinci ani în România și care va conduce la reducerea inegalităților din societate. Dacă vorbim de Codul Fiscal și vorbim de reducerea TVA, ea se aplică pentru toată lumea, dar va ajuta mai mult categoriile care au venituri mici - pensionarii, familiile tinere, șomerii. În momentul în care am gândit Codul Fiscal, am luat în calcul, prima oară, aceste categorii de persoane", a afirmat, vineri, vicepreședintele PSD Rovana Plumb, la atelierul de lucru "Locuri de muncă și combaterea sărăciei, viziunea social democrată" din cadrul Consiliului Național al PSD, care s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului. Ea susține că reducerea fiscalității pe piața muncii - o altă componentă a noului Cod Fiscal - este "o abordare europeană și absolut necesară pe o piață a muncii în restructurare". "Am început în 2014 cu reducerea CAS. Pentru 2015 ne-am angajat să ne îndreptăm către tineri - ei trebuie ajutați pentru a-și găsi un loc de muncă", a adăugat Rovana Plumb. Potrivit ei, noul Cod Fiscal, ce va fi adoptat de Guvern săptămâna viitoare, include scutirea de impozite și taxe pentru clădirile în care își desfășoară activitatea grădinițele și creșele, propunere făcută de Organizația de femei social democrate.