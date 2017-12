Noul Cod Fiscal majorează taxele şi impozitele constănţenilor cu 20%

Aprobarea noului Cod Fiscal impune autorităţilor locale să majoreze taxele locale cu 20%, anul viitor. După cum bine se ştie, la nivelul municipiului Constanţa, Primăria şi Consiliul Local au căutat soluţii pentru a nu împovăra cetăţenii oraşului, astfel că, în ultimii cinci ani, taxele nu au fost majorate decît cu indicele de inflaţie, atunci cînd a fost cazul. A fost o politică a autorităţii locale de a stimula cetăţenii să-şi plătească taxele, pentru ca astfel să-şi poată construi un buget solid, care să permită susţinerea proiectelor de dezvoltare a comunităţii. Chiar dacă Primăria şi Consiliul Local au avut în nenumărate rînduri posibilitatea să majoreze taxele, acest lucru nu s-a întîmplat, Constanţa fiind printre puţinele oraşe din ţară cu nivelul cel mai scăzut al taxelor şi impozitelor locale. Acum, autoritatea locală se vede obligată să aplice această majorare de 20%, impusă de Codul Fiscal. “S-a modificat Codul Fiscal şi vorbim aici de două componente: obligativitatea măririi taxelor autorităţilor locale în cuantum de 20%, şi permisiunea de mărire suplimentară a taxelor cu încă 20%. Din punct de vedere politic, noi nu am luat încă o decizie în ceea ce priveşte mărirea suplimentară permisă de Codul Fiscal. Din punct de vedere administrativ, am supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei şi pe cel al Serviciului Public de Taxe, Impozite şi alte Venituri la Bugetul Local cuantumul taxelor pe care noi le propunem. Probabil că ele vor suferi mici modificări”, a declarat, ieri, viceprimarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău. El a precizat că municipalitatea va menţine în continuare acordarea bonificaţiilor. „Aşteptăm sugestii pe site-urile publice, urmînd, bineînţeles, să ţinem cont de acestea. Noi nu sîntem pentru mărirea taxelor în aceste momente de criză, pentru că nu este normal ca cetăţenii municipiului Constanţa să plătească, dar majorarea de 20% ne este impusă de noul Cod Fiscal”, a afirmat Făgădău. Municipalitatea face în prezent nişte simulări de majorări de taxe, pentru a vedea ce înseamnă impozit pentru un apartament de două, trei sau patru camere în diferitele zonele al oraşului, pentru a ajunge la un echilibru, astfe încît să nu pună o povară foarte mare pe buzunarul cetăţenilor municipiului. Pe cele două site-uri menţionate de Făgădău, propunerea de mărire a taxelor poate fi consultată pînă la începutul lunii noiembrie, cînd autoritatea locală va aproba acest plan de impozitare pentru anul viitor, avînd în vedere că există un termen legal de 45 de zile pentru aprobarea cuantumului taxelor şi impozitelor pentru anul 2010. „În ceea ce priveşte încasările la buget pentru acest an, pot spune că stăm bine, chiar ceva mai bine decît anul trecut, şi nu pot decît să mulţumesc constănţenilor pentru că s-au achitat de această datorie civică, pentru că, pînă la urmă, pe asta construim bugetul local”, a declarat Făgădău.