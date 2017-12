Noutăţi cinematografice

Actorul Adrien Brody va juca în drama „Detachment”, produsă de Paper Street, în care va interpreta rolul unui profesor suplinitor dintr-un liceu american. Adrien Brody va juca alături de Marcia Gay Harden, Christina Hendricks, Blythe Danner şi James Caan. Filmul descrie trei săptămâni din vieţile profesorilor, administratorilor şi elevilor dintr-un liceu american, relatate din perspectiva profesorului suplinitor Henry Barthes, interpretat de Adrien Brody. Tony Kaye asigură regia acestui proiect cinematografic. Filmările au debutat zilele acestea, în Queens şi Long Island, la New York.

Tot la New York, musicalul „Spider-Man Turn Off the Dark” va avea premiera pe Broadway pe 21 decembrie. Producătorul Michael Cohl a anunţat că repetiţiile finale pentru mult aşteptatul spectacol vor începe pe 14 noiembrie şi va avea premiera de gală pe 21 decembrie. Reprezentaţiile vor avea loc la fostul Hilton Theatre, redenumit între timp Foxwoods Theatre de pe Broadway. Inspirat din volumele de benzi desenate ale companiei Marvel, spectacolul are o coloană sonoră compusă de Bono şi chitaristul The Edge din trupa irlandeză U2. Scenariul şi regia sunt asigurate de Julie Taymor şi Glen Berger. Conceput pentru a fi unul ditre musicalurile cu cele mai mari costuri de producţie din istoria Brodway-ului, acest spectacol s-a aflat timp de şase ani în etapa de preproducţie şi a întâmpinat numeroase dificultăţi financiare. La un moment dat, presa americană a vehiculat o serie de informaţii potrivit cărora show-ul ar fi trebuit să aibă premiera în iarna trecută. Michael Cohl, producătorul spectacolului, a declarat că Reeve Carney îl va întruchipa pe Peter Parker, interpretul Omului Păianjen. Din distribuţia spectacolului mai fac parte şi Evan Rachel Wood, în rolul lui Mary Jane Watson, iubita lui Peter Parker, şi Alan Cumming, în rolul lui Norman Osborn. Cele trei producţii de cinema care îl au ca protagonist pe Omul Păianjen, interpretat de Tobey Maguire, au adus venituri de peste un miliard de dolari.

Unul dintre cele mai apreciate filme horror din istorie, „The Thing”, va fi din nou pe marile ecrane, într-un remake care ar urma să fie făcut de studiourile americane Universal. Pelicula va fi realizată de echipa care şi-a legat numele şi de remake-ul „Dawn Of The Dead”. Noul kungmatraj va fi lucrat în stilul unui alt film clasic al cinematografiei universale, „Alien”. Regizat de cunoscutul John Carpenter şi cu Kurt Russell în rolul principal, „The Thing” a fost lansat în anul 1982. Filmul a avut un buget estimat la 15 milioane de dolari, o sumă considerabilă la acel moment. Scenariul peliculei urmăreşte povestea unui grup de cercetători ajunşi în Antarctica şi ucişi unul după altul de o specie extraterestră care alegea drept gazdă corpul uman.

Compania de producţie a cineastului american George Lucas, LucasFilm, a anunţat că saga science-fiction Războiul Stelelor va apărea în format Blue-ray în toamna anului 2011. Anunţul a fost făcut la Star Wars Celebration V, o convenţie a fanilor francizei, ce a avut loc la Orlando, în Florida. Vor fi disponibile şi alte producţii, precum documentare, filmări în culise, interviuri, retrospective şi secvenţe inedite din arhivele LucasFilm. LucasFilm şi drepturile pentru Războiul Stelelor aparţin Twentieth Century Fox, o filială a consorţiului media News Corporation. Filmul va costa 70 de milioane de dolari şi va fi produs de compania Hannover House. Scenariştii intenţionează să introducă în povestea SF despre războiul oamenilor cu roboţii un nou model de maşinărie ucigaşă, numit Terminator 3000.

Tânăra actriţă americană Rooney Mara va interpreta rolul principal feminin în versiunea hollywoodiană a bestsellerului „The Girl With The Dragon Tattoo”, scris de Stieg Larsson, în care va juca alături de Daniel Craig. Rooney Mara, în vârstă de 25 de ani, a fost în cele din urmă aleasă pentru a o interpreta pe Lisbeth Salander, detectiva inteligentă, antisocială, specializată în infracţiunile online, după ce presa de la Hollywood a vehiculat numele actriţelor Ellen Page, Natalie Portman şi Carey Mulligan pentru acest rol. Daniel Craig, actorul din cele mai recente două filme James Bond, îl va interpreta pe jurnalistul şi detectivul amator Mikael Blomkvist. Filmările vor începe luna viitoare, în Suedia. Rooney Mara şi Daniel Craig vor juca şi în cele două continuări americane ale acestui film, „The Girl Who Played With Fire” şi „The Girl Who Kicked The Hornet\'s Nest”. Rooney Mara este sora actriţei Kate Mara şi a apărut în 2010 în remake-ul filmului „A Nightmare on Elm Street / Coşmar pe Elm Street”, având şi câteva roluri în seriale de televiziune precum „ER / Spitalul de urgenţă” şi „Law & Order: Special Victims Unit / Lege şi ordine: Brigada specială”. Filmul „The Girl With The Dragon Tattoo” va fi regizat de David Fincher şi va fi lansat pe marile ecrane în decembrie 2011.

Turnat în cel mai mare secret, filmul „Hereafter”, în regia lui Clint Eastwood, va rula la închiderea Festivalului de Film de la New York. Clint Eastwood este un regizor prolific. Cel mai nou lungmetraj al său, „Invictus” a fost lansat pe 13 ianuarie, iar următoarea lui peliculă este deja gata. Lincoln Center, care va găzdui Festivalul de Film de la New York, a anunţat că „Hereafter” va încheia evenimentul cinematografic, pe data de 10 octombrie. Va fi prezentat astfel printre alte filme, aşteptate cu nerăbdare, cum ar fi „The Social Network” de David Fincher, care va fi proiectat în deschidere şi „The Tempest”, regizat de Julie Taymor, unul din evenimentele festivalului. „Hereafter” prezintă povestea a trei persoane: un muncitor american, un student englez şi o ziaristă franceză, care au văzut moartea cu ochii. Rolul principal i-a fost încredinţat Matt Damon, care interpretează un medium ce poate comunica cu dispăruţii.

Filmul de acţiune “Flying Tigers”, cu legendarul John Wayne în rolul principal şi nominalizat la trei categorii ale premiillor Oscar, va beneficia de un remake al cărui protagonist va fi actorul britanic Liam Neeson. Bugetul remake-ului este de 90 de milioane de dolari, iar regia îi va fi încredinţată cineastului chinez John Woo. Acesta este recunoscut ca maestru al filmelor de acţiune, printre titlurile de care şi-a legat numele numărându-se “Broken Arrow”, “Face/Off”, “Mission: Impossible II / Misiune imposibilă ll” şi “Hostage”. “Flying Tigers” prezintă povestea unui grup de voluntari americani care, înainte de intrarea SUA în cel de-al Doilea Război Mondial, pleacă în China pentru o misiune contra japonezilor.

Actriţa Jessica Alba va juca în lungmetrajul SF „Spy Kids 4: All the Time in the World”, regizat de Robert Rodriguez şi produs de compania cinematografică Dimension Films. Acest proiect reprezintă o continuare a francizei de succes Spy Kids, în care Alexa Vega şi Daryl Sabara au jucat rolurile copiilor ai căror părinţi, interpretaţi de Antonio Banderas şi Carla Gugino, sunt super-spioni. Scenariile şi regia celor trei filme precedente din această franciză sunt semnate de Robert Rodriguez. Alexa Vega şi Daryl Sabara nu mai sunt însă copii, Vega are aproape 23 de ani şi s-a logodit de puţin timp, însă Robert Rodriguez doreşte să continue această franciză. În noul proiect cinematografic, Jessica Alba va interpreta rolul unui fost spion care va fi reactivat. Actriţa, în viaţa reală mama unei fetiţe în vârstă de doi ani, va juca şi în film rolul mamei unui bebeluş, care are, totodată, doi fii vitregi aflaţi la vârsta adolescenţei. Actorii care vor fi distribuiţi în rolurile celor doi copii vor fi noii Spy Kids. Potrivit presei americane, Antonio Banderas, Alexa Vega şi Daryl Sabara îşi vor relua rolurile. Ca majoritatea lungmetrajelor lui Robert Rodriguez, „Spy Kids 4: All the Time in the World” va fi filmat în oraşul natal al cineastului, Austin, din statul Texas, şi va avea un buget mai mic de 30 de milioane de dolari. Filmările vor începe luna viitoare şi vor fi realizate cu ajutorul tehnologiei 3D. Acest proiect cinematografic marchează a treia colaborare a actriţei Jessica Alba cu regizorul Robert Rodriguez, după „Sin City” din 2005 şi proaspătul „Machete”.

Actorul american Dustin Hoffman a fost convins să se alăture distribuţiei celei de-a treia pelicule din seria „Meet the Parents”, urmând să filmeze, în septembrie, câteva secvenţe alături de Robert De Niro, Barbra Streisand, Ben Stiller şi Teri Polo. Iniţial, Dustin Hoffman refuzase să joace în filmul intitulat „Little Fockers”, a cărui premieră este programată pentru 22 decembrie. Secvenţele în care va apărea el vor fi inserate în pre-montajul realizat până acum. Bugetul peliculei, circa 100 de milioane de dolari, le-a permis producătorilor să includă în distribuţie şi alte nume importante ale cinematografiei mondiale, cum ar fi Harvey Keitel, Laura Dern şi Jessica Alba. Scenariul urmăreşte în continuare povestea celor două familii înrudite după căsătoria personajelor interpretate de Ben Stiller şi Teri Polo. De această dată, socrii sunt nerăbdători să aibă primul nepoţel.

Actorul Jeremy Renner, starul din „The Hurt Locker”, va juca alături de Tom Cruise în cel de-al patrulea film al francizei Mission Impossible / Misiune Imposibilă, au confirmat reprezentanţii studiourilor Paramount Picture. În iulie, Tom Cruise a confirmat printr-un mesaj postat pe Twitter că va reveni în această franciză, urmând să joace rolul super-spionului Ethan Hunt pentru a patra oară. Filmările vor debuta în această toamnă, sub bagheta regizorului J.J. Abrams. Paramount Pictures intenţionează să lanseze a patra serie în decembrie 2011.

Filmul „Last Night\"” cu actriţa Keira Knightley în rolul principal, va rula în deschiderea Festivalului Internaţional de Film de la Roma, ce se va desfăşura între 28 octombrie şi 5 noiembrie. Filmul, regizat de Massy Tadjedin, care semnează şi scenariul, o include în distribuţie şi pe Eva Mendes. O altă peliculă care va rula în cadrul festivalului este „Rabbit Hole” de John Cameron Mitchell, cu Nicole Kidman, Dianne Wiest şi Aaron Eckhart în rolurile principale. Acest film spune povestea unui cuplu care trebuie să facă faţă pierderii unui copil. Anul acesta, secţiunea Focus a festivalului de la Roma se axează pe cinematografia şi cultura japoneză şi include un eveniment special dedicat celebrării a 100 de ani de la naşterea cunoscutului cineast nipon, Akira Kurosawa.