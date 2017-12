Noutăţi cinematografice

O versiune live-action a filmului de animaţie „Dumbo”, un clasic al genului, produs de studiourile Disney, se află în pregătire la Hollywood. Scenaristul francizei „Transformers”, Ehren Kruger, a fost ales pentru a scrie scenariul acestui proiect cinematografic, care va introduce şi povestea unei familii umane în intriga filmului. În povestea originală, Dumbo este un pui de elefant cu urechi mari, care se împrieteneşte cu un şoricel şi învaţă să zboare. Lungmetrajul original a fost lansat în anul 1941 şi a câştigat un premiu Oscar, impunându-se la categoria Cea mai bună coloană sonoră a unui film muzical. Acesta nu este singurul proiect live-action ce vizează producţia unei noi versiuni după un film de animaţie avut în vedere de producătorii de la studiourile Disney, care au decis să realizeze astfel de remake-uri şi după alte două filme de animaţie clasice, „Frumoasa şi bestia” şi „Cenuşăreasa”.

Tehnica live-action, ce combină personaje reale cu personaje animate, a avut mare succes la Hollywood în ultimii ani. Astfel, studiourile Sony au produs filmele din seria „Ştrumpfii”, iar studiourile Fox au produs peliculele din francizele „Alvin and the Chipmunks / Alvin şi veveriţele” şi „Garfield”. La începutul acestui an, presa americană a anunţat că veveriţele Chip şi Dale, protagonistele unui îndrăgit serial de desene animate, vor ajunge la rândul lor pe marile ecrane, într-un lungmetraj live-action realizat de studiourile Disney. După acelaşi tipar, îndrăgitul Scooby-Doo va fi protagonistul unui film live-action ce va fi produs de studiourile Warner Brothers.

Angelina Jolie şi partenerul ei de viaţă, Brad Pitt, vor apărea din nou împreună pe marele ecran, într-o peliculă ale cărei filmări ar urma să aibă loc în următoarele luni, în Malta. Va fi pentru prima dată în ultimii aproape zece ani când Brad Pitt şi Angelina Jolie vor apărea împreună pe marele ecran. Angelina Jolie şi Brad Pitt au interpretat rolul unui cuplu de asasini profesionişti în „Mr. & Mrs. Smith / Domnul şi doamna Smith”, în anul 2005. Atracţia dintre cele două staruri, atât de palpabilă pe marele ecran, s-a transpus în scurt timp şi în viaţa reală. Brad Pitt a divorţat de actriţa Jennifer Aniston în 2005, după patru ani şi jumătate de căsnicie, pentru a fi împreună cu Angelina Jolie. Brad Pitt şi Angelina Jolie ar urma să meargă în Malta, la sfârşitul lunii august, pentru a începe filmările pentru noua peliculă în care joacă împreună. Aceştia ar urma să filmeze în golful Mgarr ix-Xini. Celebrul cuplu ar fi inspectat pe 7 iunie locurile unde ar urma să filmeze pentru noul lor film, care ar urma să fie „o producţie experimentală şi independentă”. Premierul Republicii Malta, Joseph Muscat, a declarat, pentru „US Weekly”, că este încântat să găzduiască pentru a doua oară celebrul cuplu şi familia acestuia. Brad Pitt a mai filmat în Malta, anul trecut, pentru pelicula „World War Z / Ziua Z: Apocalipsa 3D”. Conform unor alte surse, noua peliculă va avea în centru o poveste de dragoste, al cărei scenariu a fost scris chiar de Angelina Jolie. „Nu este un film mare, nu este un film de acţiune”, declara celebra actriţă în luna mai, în emisiunea de televiziune „Extra”, vorbind despre viitorul său proiect cinematografic.

Filmul „Fantastic Beasts and Where to Find Them”, primul dintr-o serie inspirată din universul seriei „Harry Potter”, cu un scenariu de J.K. Rowling, cea care a creat personajul micului vrăjitor, va fi turnat în Marea Britanie, la studiourile Warner Bros. din Leavesden. Anunţul a fost făcut de ministrul secretar de stat pentru Cultură din Marea Britanie, Sajid Javid, şi a fost confirmat joi de Warner Bros. La studiourile din Leavesden au fost filmate toate cele opt lungmetraje din franciza „Harry Potter”, iar platourile de filmare au devenit între timp un important punct de atracţie turistică. Titlul filmului împrumută denumirea manualului de "magizoologie" din primul an de studii al lui Harry Potter la Hogwarts, descris în romanul „Harry Potter şi piatra filosofală”. Scenariul îi aparţine scriitoarei J.K. Rowling, care debutează astfel în scenaristică, iar Warner Bros. a anunţat totodată că „Fantastic Beasts and Where to Find Them” va fi primul dintr-o trilogie independentă, care nu are legătură cu cele opt filme din franciza „Harry Potter”.

Filmul va cuprinde toate elementele de magie cu care s-au obişnuit fanii seriei „Harry Potter”. Scriitoarea a descris povestea ei ca fiind „o extensie a lumii vrăjitorilor”, cu întâmplări care au loc cu 70 de ani înainte de naşterea lui Harry Potter, concentrându-se în jurul aventurilor lui Newt Scamander, autorul fictiv al volumului ”Fantastic Beasts and Where to Find Them”. „Fantastic Beasts” este unul dintre cele două volume de mici dimensiuni scrise de J.K. Rowling, un manual de la şcoala de magie Hogwarts. Al doilea volum este „Quidditch Through the Ages”, ambele fiind publicate în martie 2001. Regizorul şi distribuţia filmului, care va fi lansat pe 18 noiembrie 2016, nu au fost date publicităţii.

Cineasta poloneză Agnieszka Holland, care a fost nominalizată la Oscar pentru pelicula „In Darkness / În beznă”, va regiza două episoade ale sezonului al treilea al serialului „House of Cards”, care îi are pe Kevin Spacey şi Robin Wright în rolurile principale. Agnieszka Holland a făcut anunţul în timpul ediţiei din acest an a târgului de televiziune Natpe Europe, desfăşurat recent la Praga. Cineasta poloneză nu a dorit să ofere detalii despre episoadele pe care le va filma, precizând totuşi că acestea vor fi la mijlocul sezonului al treilea. „Netflix a început filmările în această vară, dar eu nu am putut să filmez acum, aşa că o voi face mai târziu”, a spus Agnieszka Holland.

Agnieszka Holland, în vârstă de 65 de ani, este o regizoare de filme şi seriale de televiziune originară din Polonia. A studiat regie de film la Academia de Fim (FAMU) din Praga. Cariera în film şi-a început-o alături de Krzysztof Zanussi, ca asistent de regie, iar Andrzej Wajda i-a fost mentor. Este cunoscută în SUA pentru cele trei filme ale sale nominalizate la premiile Oscar: „Europa, Europa” din 1990, care a fost nominalizat la premiul pentru cel mai bun scenariu, „Angry Harvest” din 1985 şi „In Darkness / În beznă” din 2011, nominalizate la premiul pentru Cel mai bun film străin. Recent, Agnieszka Holland a regizat pentru televiziunea americană NBC miniseria „Rosemary's Baby”. De asemenea, a colaborat cu HBO pentru miniseria „Burning Bush / Rugul aprins”. „House of Cards” a intrat în istoria televiziunii americane, anul trecut, după ce a câştigat trei premii Primetime Emmy, inclusiv unul pentru regizorul David Fincher la categoria Cel mai bun regizor pentru un serial-dramă. Netflix a devenit prima companie exclusiv online care câştigă aceste premii prestigioase. Kevin Spacey şi Robin Wright au fost şi ei nominalizaţi la Primetime Emmy pentru rolurile din acest serial.

Actorul Sylvester Stallone poartă negocieri pentru a juca rolul mafiotului columbian Gregory Scarpa, asasin plătit şi informator pentru FBI, într-un film biografic. Acesta va fi produs de Irwin Winkler, producătorul seriei „Rocky”, şi Avi Lerner, devenit celebru cu seria „The Expendables / Eroi de sacrificiu”, și va urmări perioada de peste 30 de ani în care Gregory Scarpa, cap al mafiei columbiene, a fost informator sub acoperire pentru FBI, începând cu anul 1962. „Este o poveste fabuloasă. Stallone este interesat, îi place scenariul”, a declarat Nick Pileggi, autorul scenariului. Sylvester Stallone, în vârstă de 67 de ani, a devenit celebru, la sfârşitul anilor '70, cu rolul pugilistului Rocky Balboa din filmele din franciza „Rocky” şi şi-a construit apoi o carieră de succes jucând roluri principale în filme de acţiune, precum John Rambo, un veteran al războiului din Vietnam, în franciza „Rambo”, şi rolul unui mercenar în franciza „The Expendables / Eroi de sacrificiu”.

Jennifer Love Hewitt va juca în seria de televiziune „Criminal Minds”, produsă de CBS, după ce ultimul său serial, „The Client List / Lista clienţilor”, a fost oprit de televiziunea Lifetime în luna noiembrie. Actrița va interpreta rolul agentului FBI Kate Callahan în seria „Criminal Minds”, în care mai apar Joe Mantegna, Shemar Moore și Jeanne Tripplehorn în rolul unor agenți din cadrul Unității de Analiză Comportamentală (Behavioral Analysis Unit - BAU) a FBI. „Suntem foarte fericiți să vă prezentăm un nou agent special, personaj care va fi interpretat de foarte talentata Jennifer Love Hewitt”, a afirmat producătorul executiv al seriei, Erica Messer. „Pregătim un scenariu palpitant pentru acest nou personaj, precum și pentru întreaga echipă BAU, pe măsură ce ne îndreptăm spre al zecelea sezon al serialului”, a mai spus aceasta. Actrița, care a adus pe lume o fetiță în luna noiembrie, Autumn, a încetat relațiile cu televiziunea Lifetime din cauza unor divergențe creative, după ce a încercat să-l impună în serial pe soțul său, Brian Hallisay, și a solicitat modificarea scenariului pentru a include și faptul că era însărcinată. Cea de-a zecea serie din „Criminal Minds” începe la 1 octombrie.