Noutăţi cinematografice

Actorul Chiwetel Ejiofor va interpreta, în locul lui Don Cheadle, rolul principal într-un nou film despre traficantul de droguri britanic Thomas McFadden, care a petrecut cinci ani într-o închisoare din Bolivia. Filmul, intitulat ”Marching Powder”, are la bază cartea din anul 2003 ”Marching Powder: A True Story of Friendship, Cocaine, and South America's Strangest Jail”, scrisă de britanicul Thomas McFadden în colaborare cu jurnalistul australian Rusty Young, cei doi fiind şi autori ai scenariului noului proiect cinematografic. Traficantul de droguri britanic Thomas McFadden a fost închis timp de cinci ani în faimoasa închisoare San Pedro din Bolivia, care era administrată de deţinuţi. Rusty Young, un jurnalist din Australia, a auzit despre viaţa pe care o ducea McFadden în închisoarea boliviană, în timpul unei călătorii în America de Sud, şi a mituit gardienii pentru a-i permite să împartă celula cu traficantul britanic. De aici a pornit şi ideea unei cărţi despre una dintre cele mai neobişnuite închisori din istorie, unde deţinuţii îşi cumpărau celulele de la agenţi imobiliari, unde existau magazine şi restaurante şi sute de femei şi copii trăiau alături de membrii familiei închişi aici. Politicienii corupţi şi baronii drogurilor locuiau în apartamente de lux, iar în locurile unde copiii se jucau în timpul zilei, existau laboratoare de prelucrare a cocainei în timpul nopţii. Iniţial, filmul ”Marching Powder” trebuia să fie realizat în 2008, cu Don Cheadle în rolul principal, însă proiectul a rămas nefinalizat.

Actriţa Sigourney Weaver va interpreta ”un personaj nou şi provocator” în cele trei continuări ale filmului SF ”Avatar”, regizate de James Cameron. Sigourney Weaver a interpretat rolul doctorului Grace Augustine în filmul original, iar James Cameron a dorit foarte mult să lucreze din nou cu actriţa americană şi a creat astfel un rol cu totul nou pentru ea în continuările filmului ”Avatar”. ”Eu şi Sigourney avem în spate o îndelungată istorie creativă, care a început în 1985, atunci când am colaborat la filmul ”Alien”. Suntem prieteni buni şi întotdeauna am lucrat foarte bine împreună, aşadar mi s-a părut corect ca ea să revină în continuările filmului „Avatar””, a declarat James Cameron. ”Personajul ei, Grace Augustine, aşa cum ştiu fanii, a murit în primul film, iar acum va interpreta un personaj diferit, care va fi în multe feluri mai provocator în filmele următoare. Amândoi aşteptăm cu nerăbdare această nouă provocare, ce va fi cel mai nou capitol din îndelungata noastră colaborare”, a adăugat cineastul canadian.

Sigourney Weaver le va regăsi în distribuţia celor trei filme pe două dintre starurile lungmetrajului original, Zoe Saldana şi Sam Worthington. Este prima actriţă de la Hollywood care a devenit o adevărată eroină a filmelor de acţiune. Nominalizată de trei ori la premiile Oscar, a devenit celebră cu rolul locotenentului Ellen Ripley din filmul stiinţifico-fantastic regizat de Ridley Scott ”Alien”, din 1979. Lansat în 2009, filmul ştiinţifico-fantastic ”Avatar” are o acţiune plasată în secolul XXII, pe o planetă cu vegetaţie luxuriantă, populată de extratereştri care trebuie să se apere şi să lupte contra unei invazii umane. Studiourile Fox au anunţat că vor produce trei continuări ale filmului ”Avatar”, iar James Cameron i-a angajat pe scenariştii Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver şi Shane Salerno pentru a colabora cu ei la scrierea scenariilor pentru ”Avatar 2”, ”Avatar 3” şi ”Avatar 4”. Actorul Sam Worthington a dezvăluit într-un interviu recent că cele trei continuări vor fi filmate împreună, fără pauze între ele. ”Avatar 2”, primul film din noua trilogie, va fi lansat pe marile ecrane nord-americane în decembrie 2016. Următoarele filme din această serie vor fi lansate în 2017 şi în 2018. ”Avatar” este lungmetrajul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei - 2,7 miliarde de dolari.

Modelul Yaya DaCosta, care a concurat în emisiunea ”America's Next Top Model”, a fost aleasă pentru a interpreta rolul principal într-un lungmetraj de televiziune dedicat vieţii şi carierei cântăreţei americane Whitney Houston. Acest lungmetraj TV biografic va fi produs de televiziunea Lifetime şi va fi regizat de Angela Bassett, care va debuta în calitate de regizoare cu acest proiect. Yaya DaCosta a apărut în mai multe producţii de televiziune şi cinematografice, cel mai recent fiind remarcată în lungmetrajul ”The Butler”, regizat de Lee Daniels. În vârstă de 31 de ani, Yaya DaCosta a jucat şi în câteva seriale TV de succes, precum ”Ugly Betty”, ”Dr. House” şi ”All My Children”. Filmul se va concentra asupra căsniciei turbulente dintre Whitney Houston şi rapperul Bobby Brown. Potrivit presei americane, acest mariaj a fost sabotat de infidelităţile comise de Bobby Brown şi de dependenţa acestuia de droguri. Având titlul provizoriu ”Whitney Houston”, filmul va prezenta viaţa de cuplu a celor două vedete, de la prima lor întâlnire şi până în perioada lor de maximă glorie, la mijlocul anilor '90. Celebra cântăreaţă s-a despărţit de Bobby Brown în 2006, iar divorţul lor a fost pronunţat în 2007. Filmul, care va avea premiera în anul 2015, va fi produs pe baza unui scenariu de Larry Sanitsky şi Shem Bitterman, cineaştii care au produs în 2013 drama biografică ”Betty and Correta”, în care Angela Bassett joacă alături de Mary J. Blige. De altfel, Angela Bassett a jucat alături de Whitney Houston în filmul ”Waiting to Exhale”, în 1995.