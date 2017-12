Noutăţi cinematografice

Actorul american David Duchovny, protagonistul serialelor ”X Files / Dosarele X” şi ”Californication”, va interpreta rolul principal într-un nou serial TV, despre criminalul în serie Charles Manson. Directorii postului de televiziune american NBC au comandat deja un prim sezon de 13 episoade din acest serial intitulat ”Aquarius”, care va prezenta eforturile depuse de Poliţia din Los Angeles pentru prinderea celebrului criminal în serie Charles Manson, în anii ’60. Acest proiect TV îi oferă lui David Duchovny ocazia de a lucra din nou cu Bon Greenblatt, directorul departamentului de divertisment din cadrul postului NBC, cu care a colaborat la precedentele seriale. Înainte ca ”Aquarius” să ajungă pe micile ecrane, David Duchovny va putea fi văzut în cel de-al şaptelea sezon al serialului de comedie cu accente dark ”Californication”, care se va încheia în luna iunie. Charles Manson este încarcerat de peste patru decenii, pentru o serie de crime celebre. A fost condamnat la moarte, alături de patru dintre discipolii săi, pentru faptul că a organizat, în august 1969, asasinarea a şapte persoane. Pedepsele autorilor acestor crime ce au fost însoţite de acte de barbarie au fost comutate în închisoare pe viaţă, după ce statul California a decis în anul 1972 să nu mai execute prizonierii de pe teritoriul său.

Cartea semnată de J.K. Rowling în 2001, ”Fantastic Beasts and Where to Find Them / Animale fantastice și unde să le găseşti”, carte a cărei acţiune se petrece tot în universul vrăjit al Şcolii de Magie Hogwarts, ca şi seria de romane ”Harry Potter”, va fi transformată într-o trilogie de filme. Cartea urmăreşte aventurile lui Newt Scamander, un expert în creaturi magice, denumit ”magizoolog”. Acţiunea se petrece le New York, cu 70 de ani înainte de povestea ucenicului vrăjitor Harry Potter. Această carte este descrisă de autoare drept o extensie a lumii magice a vrăjitorilor de la Hogwarts, fără a fi nici o prefaţă şi nici o continuare a seriei ”Harry Potter”. Studiourile Warner Bros. vor realiza trei filme pornind de la această carte. Seria ”Harry Potter” este formată din opt filme în care au jucat Daniel Radcliffe, Emma Watson şi Rupert Grint. Aceste filme au avut încasări totale de 7,7 miliarde de dolari, deţinând recordul de încasări pentru o serie cinematografică.

Cântăreaţa americană Madonna va trece din nou în spatele camerei de filmat şi va regiza cel de-al treilea lungmetraj din carieră, filmul ”Ade: A Love Story”, care va avea la bază romanul de debut omonim al scriitoarei Rebecca Walker. Artista americană în vârstă de 55 de ani, care a debutat ca regizoare în 2008, cu filmul ”Filth and Wisdom / Mizerie şi înţelepciune”, va lucra la acest nou proiect cinematografic cu Bruce Cohen, producătorul lungmetrajului ”Silver Linings Playbook / Scenariu pentru happy-end”. Cartea ”Ade: A Love Story” are la bază propria experienţă de viaţă a scriitoarei Rebecca Walker şi prezintă povestea unei studente, Farida, care călătoreşte cu o colegă prin Africa. Farida se îndrăgosteşte de un tânăr bărbat din grupul etnic Swahili, care locuieşte pe o insulă din largul coastelor din Kenya, însă, deşi cei doi intenţionează să se căsătorească, forţe politice şi culturale le sabotează iubirea, iar ei se văd prinşi în mijlocul unui război civil. Deşi subiectul central este o poveste de iubire, romanul include numeroase alte teme de care Madonna se simte foarte apropiată, precum sex, religie şi egalitate între rase, pe care artista americană le foloseşte adeseori în muzica ei şi în evoluţiile ei de pe scenă.

Madonna a regizat anterior o altă poveste de dragoste controversată. În 2011, cântăreaţa a asigurat regia filmului ”W.E.” care a descris relaţia fostului monarh britanic Edward al VIII-lea cu americanca divorţată Wallis Simpson. Filmul a primit numeroase cronici negative din partea criticilor de cinema şi a obţinut un scor de doar 13% pe site-ul cinematografic Rotten Tamatoes. Proiectul ”Ade: A Love Story” se află deocamdată într-un stadiu incipient, iar Madonna şi Bruce Cohen caută, în această perioadă, un scenarist pentru adaptarea cărţii originale.

Grupul Amazon îşi continuă eforturile în domeniul conţinuturilor video online şi a anunţat, luni, şase noi proiecte de seriale originale, dintre care două pentru copii, dar şi un al doilea sezon pentru una dintre primele sale serii originale, lansată în mai 2013. Noile proiecte ale gigantului american în domeniul distribuţiei online conţin, printre altele, un serial dramatic conceput de Chris Carter, creatorul francizei ”X Files / Dosarele X“, intitulat ”The After”. Este vorba despre un serial poliţist bazat pe romanele lui Michael Connelly, dar şi despre o comedie cu accente dramatice despre sex, droguri şi muzică clasică, ”Mozart in the Jungle”, cu actorul mexican Gael Garcia Bernal şi actorul britanic Malcolm McDowell. Aceste seriale noi, ale căror date de difuzare nu au fost precizate, au făcut ca numărul proiectelor de seriale online dezvoltate de Amazon să ajungă la 13.

Mai multe site-uri ce difuzează conţinuturi video online la cerere au început să propună abonaţilor lor, pe lângă programe deja difuzate pe posturi de televiziune tradiţionale, seriale originale. Unul dintre exemplele cele mai remarcate a fost serialul politic „House of Cards”, produs de platforma online Netflix. Amazon s-a lansat şi el pe această nişă, difuzând, între aprilie 2013 şi ianuarie 2014, câte un prim sezon de 11 episoade pentru două seriale originale: ”Alpha House”, consacrat senatorilor republicani, şi ”Betas”, despre creatori de aplicaţii pentru dispozitive mobile, aflaţi în căutarea unor investitori. Amazon a precizat totodată, luni, că a decis să producă un al doilea sezon pentru ”Alpha House”, iar producţia va debuta în vara acestui an. Serialele originale Amazon sunt difuzate în exclusivitate pe serviciul său Prime, care oferă acces la un catalog de conţinuturi digitale, alături de o livrare gratuită în două zile pentru orice comandă lansată pe site. Spre deosebire de Netflix, care lansează în bloc sezoane complete, Amazon preferă să difuzeze iniţial un episod-pilot şi, dacă acesta este bine primit de public, lansează apoi producţia pentru un sezon întreg.

De la înfiinţarea studiourilor sale de producţie, în 2010, Amazon a primit propuneri pentru 8.000 de proiecte de lungmetraje şi pentru 2.000 de seriale. Grupul american urmează să îşi dezvăluie proiectele în domeniul video miercuri, la New York, unde ar putea, potrivit site-urilor de profil, să prezinte un aparat ce permite vizionarea de conţinuturi în streaming pe un televizor, un fel de decodor mai ambiţios, care ar putea eventual să integreze şi funcţii pentru jocurile video.