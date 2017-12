Noutăţi cinematografice

Homer Simpson a primit undă verde pentru al 26-lea sezon! Serialul „The Simpsons / Familia Simpson” este deja cel mai longeviv din toate timpurile, dar chiar şi aşa, al 26-lea sezon reprezintă un nou record. Postul de televiziune Fox şi-a motivat decizia prin creşterea cu 12% a audienţei în ultimul an.

Actriţa britanică Emily Watson va juca în filmul „The Theory of Everything”, despre viaţa celebrului astrofizician Stephen Hawking. Din distribuţie mai fac parte şi David Thewlis, Charlie Cox, Simon McBurney, Maxine Peake şi Harry Lloyd, iar filmările au început recent în Marea Britanie. Filmul urmează povestea vieţii fizicianului Stephen Hawking, rol jucat de Eddie Redmayne, şi a lui Jane Wilde, alias Felicity Jones, studenta la arte de care viitorul fizician s-a îndrăgostit pe când studia la Cambridge în anii '60 şi care mai târziu i-a devenit soţie. James Marsh regizează acest film realizat după un scenariu de Anthony McCarten.

Proaspăt devenită mămică, actriţa americană Halle Berry nu are de gând să stea prea mult acasă. Va juca în „Extant”, un serial regizat de cineastul Steven Spielberg, vedeta semnând un contract pe doi ani cu studiourile CBS Television. „Extant” este un thriller futurist care spune povestea unei femei astronaut, interpretată de Halle Berry, care încearcă să se reconecteze cu familia sa după ce se întoarce din spaţiu. Experienţele personajului duc la evenimente care, în final, vor schimba cursul istoriei. „Halle Berry este tipul de actriţă premiată cu care speri să colaborezi pentru un proiect ca „Extant””, a spus preşedintele CBS Entertainment, Nina Tassler. „Talentul şi abilitatea ei de a se implica în fiecare interpretare au ajutat-o să creeze roluri memorabile, care au captat audienţa din întreaga lume. Este o onoare pentru CBS să o aibă pe Halle Berry în primul ei serial TV, mai ales cu un asemenea concept original şi un rol învelit în mister şi umanitate”, a completat aceasta. „Sunt întotdeauna în căutare de roluri uimitoare şi, când văd materiale de o asemenenea complexitate şi nuanţă, sunt determinată să merg mai departe, indiferent de mediu. Timp de cinci luni pe an voi trăi şi o voi interpreta pe această femeie inteligentă şi vulnerabilă. Şi, pentru restul anului, voi continua să caut roluri care să mă surprindă la fel de mult ca acesta. Am găsit parteneri uimitori în Nina Tassler şi Les Moonves şi în incredibilul Steven Spielberg, împreună cu echipa sa de producţie, ale cărui viziune şi creativitate în povestire sunt de neegalat”, a spus, la rândul său, Halle Berry. „Numai una este Halle Berry şi am fost foarte onoraţi că a ales „Extant” pentru a-şi extinde ilustra sa carieră. La fel cum face cu tot ceea ce atinge, ea va aduce autenticitate rolului său şi aştept cu nerăbdare să lucrez împreună cu ea”, a declarat şi Steven Spielberg.

Regizorul britanic Danny Boyle, cunoscut pentru filmele „Trainspotting” sau „Slumdog Millionaire / Vagabondul milionar”, va ecraniza povestea reală a faimoşilor hoţi de diamante din banda Panterele roz. Cineastul Danny Boyle a fost de acord să adapteze pentru marele ecran documentarul despre Panterele roz, cea mai periculoasă bandă de hoţi de bijuterii din lume, intitulat „Smash and Grab: The Story of the Pink Panthers / Distruge şi fură: povestea Panterelor roz”. Regizorul britanic a luat această decizie după ce a văzut documentarul, fiind imediat tentat de perspectiva transformării poveştii reale a celebrilor hoţi de bijuterii din fosta Iugoslavie într-un blockbuster. Filmul va fi cofinanţat de Pathe şi Searchlight, împreună cu Danny Boyle şi vechiul său colaborator, Christian Colson. Documentarul, produs de Havana Marking, prezintă imagini de pe camerele de filmare cu infractorii surprinşi în timpul spargerilor şi interviuri cu membrii bandei, consideraţi printre cei mai abili hoţi din istorie. De asemenea, filmul documentar va sta la baza scenariului pentru acest lungmetraj, care se va concentra pe modul de organizare al bandei şi asupra metodelor prin care hoţii furau cele mai bine păzite bijuterii din lume. Danny Boyle a afirmat că a fost atras de ideea filmului deoarece îl va purta într-o direcţie diferită faţă de cele mai recente trei pelicule ale sale, „Trance”, „127 Hours / 127 ore” şi „Slumdog Millionaire / Vagabondul milionar”. „Toate filmele pe care le-am făcut sunt unul şi acelaşi film, trebuie să recunosc. Toate sunt despre acelaşi personaj, de obicei un tip, care se confruntă cu aventuri insurmontabile, pe care le depăşeşte în cele din urmă”, declară regizorul.

Denumirea de Panterele roz a fost dată de Interpol unei bande de hoţi de diamante din anii '90, aflată în legătură cu o ramură a mafiei sârbe responsabilă de unele dintre cele mai mari jafuri din istorie. S-a estimat că hoţii ar fi responsabili de furtul unor bijuterii de peste 500 de milioane de dolari, în urma unor operaţiuni bine puse la punct în Dubai, Elveţia, Japonia, Franţa, Liechtenstein, Germania, Luxemburg, Spania şi Monaco. Unii membri ai bandei, printre care şi presupusul lider Dragan Mikic, au fost arestaţi şi au reuşit să evadeze din închisoare.