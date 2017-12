Noutăţi cinematografice

Prinţul William al Marii Britanii va deveni starul unui nou serial de televiziune realizat de postul BBC, care prezintă momente din activitatea de zi cu zi a acestuia, în calitate de pilot pe un elicopter de salvare într-o bază a Royal Air Force (RAF) din Scoţia. Ducele de Cambridge, care va deveni tată în vara acestui an, pentru prima dată, conduce un elicopter din gama Sea King şi este staţionat la baza militară RAF Valley din localitatea Anglesey din nordul Scoţiei. Rolul său din primul episod va căpăta o importanţă tot mai mare pe parcursul noului serial, care se va intitula ”Helicopter Rescue”. Piloţii din acea bază militară lucrează adeseori în condiţii dificile, organizând misiuni de căutare şi salvare a persoanelor bolnave, accidentate sau dispărute din Snowdonia, o regiune din Scoţia.

Prinţul William, al doilea în ordinea dsuccesiunii la tronul Marii Britanii, a participat la 12 misiuni de salvare de când a început să lucreze în această bază militară, în septembrie 2010. La rândul său, prinţul Harry va fi în centrul atenţiei cu o nouă vizită în SUA. Toată lumea speră că de data aceasta, prinţul Harry îşi va pătra hainele pe el, după escapada de anul trecut de la Las Vegas.

Actorul franco-rus Gerard Depardieu ar urma să interpreteze rolul lui Jules Rimet, fondator al primei cupe mondiale de fotbal, în 1930 şi fost preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Fotbal. Romancierul Jean-Paul Delfino şi Frederic Auburtin vor fi cei doi scenarişti ai acestui film, al cărui titlu este pentru moment ”F2014”. În luna ianuarie, Gerard Depardieu a fost invitat de Sepp Blatter, actualul preşedinte al FIFA, să ia parte la ceremonia de decernare a Balonului de Aur 2012. Filmările la această peliculă despre cea mai mare federaţie sportivă din lume, creată în 1904, vor începe în iunie 2013 şi se vor desfăşura în Europa, Africa şi America de Sud, înainte de Campionatul Mondial de Fotbal, care va avea loc în 2014, în Brazilia.

Andy şi Lana Wachowski, creatorii francizei cinematografice ”Matrix”, s-au asociat cu serviciul de streaming online Netflix, pentru a crea un serial SF care va fi disponibil doar pe internet, pentru abonaţii acestei platforme video online. Intitulat “Sense8”, noul serial va avea zece episoade şi este descris ca fiind “o poveste a minţilor conectate şi a sufletelor bântuite”. Serialul va avea premiera la sfârşitul anului 2014, pe platforma Netflix, au anunţat, miercuri, reprezentanţii acestui serviciu de televiziune online. “În urmă cu mai mulţi ani, am avut o conversaţie, târziu în noapte, despre felul în care tehnologia ne uneşte şi ne desparte în acelaşi timp. Din acest paradox s-a născut Sense8”, au declarat regizorii Andy şi Lana Wachowski. “Sense8” reprezintă primul proiect de televiziune pentru fraţii Wachowski. Aceştia s-au aflat în spatele multor producţii cinematografice de succes, precum filmele din trilogia ”Matrix” şi lungmetrajele “V for Vendetta” şi “Speed Racer”. “Sense8” marchează cea mai recentă incursiune a reţelei Netflix în universul programelor originale, după drama politică “House of Cards”, în care joacă actorul Kevin Spacey. Toate cele 13 episoade ale serialului “House of Cards” au fost lansate exclusiv pentru abonaţii reţelei Netflix, începând din februarie. Fraţii Wachowski vor colabora la acest proiect de televiziune online cu cineastul Joe Straczynski, scenaristul filmului “Thor” din 2011.