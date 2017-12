Noutăţi cinematografice

Jonathan Rhys Meyers va fi noul interpret al lui Dracula, într-un serial de televiziune ce va fi difuzat pe postul NBC. Mitul vampirului se pierde tot mai mult, între multe adaptări cinematografice mai mult sau mai puţin reuşite şi, mai ales, odată cu apariţia vampirilor ”drăguţi” de tipul celor din seria ”Twilight / Amurg”. Cine-şi mai aminteşte de Dracula lui Bram Stoker şi de faptul că legenda vampirului s-a construit pe acest personaj? Astăzi nu a mai rămas mare lucru din moştenirea lui Stoker. Acum, vampirii dansează în plină zi, beau sânge de la animale moarte şi se tem de un singur lucru: să nu muşte jugulara oamenilor. S-ar putea totuşi ca Dracula clasic să revină pe micile ecrane odată cu serialul de pe NBC, care va prezenta aventurile contelui. Jonathan Rhys Meyers îl va interpreta pe celebrul vampir. Acesta cunoaşte bine mecanismul unui serial, fiindcă a jucat câteva sezoane, în ”The Tudords / Dinastia Tudorilor”, rolul regelui Henric al VIII-lea, mic, bărbos şi obez. Dracula este bătrân, charismatic şi hipnotic, dar şi o fiinţă îngrozitoare, care sperie toate personajele, oricât ar fi de curajoase.

Eric Dane, interpretul doctorului Mark ”MCSteamy” Sloan, a decis să părăsească popularul serial ”Grey’s Anatomy / Anatomia lui Grey”. ”Sunt extrem de recunoscător tuturor celor de la serial, Abc şi Shondaland, pentru această experienţă şi pentru amintirile pe care le am după tot ce am trăit. A fost minunat să lucrez şi să învăţ alături de Shonda Rhimes”, a declarat vedeta. La rândul ei, scenarista şi creatoarea serialului, Shonda Rhimes, a ţinut să precizeze că Marc Sloan este unul dintre cele mai îndrăgite personaje. ”Eric Dane nu a luat această decizie brusc, ci după multe discuţii, el şi cu mine am hotărât că este timpul ca replicile lui să ajungă la final. Suntem o familie mare, aici şi Eric va rămâne un membru important al ei. Îi doresc tot ce este mai bun şi voi continua să mă uit la el cum va merge mai departe, pe marele sau micul ecran”, a declarat aceasta.

Thrillerul SF ”Looper”, regizat de Rian Johnson, în care rolurile principale sunt interpretate de Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt şi Emily Blunt, va deschide ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la Toronto, unde va fi proiectat pe data de 6 septembrie. În acest film, Joseph Gordon-Levitt joacă rolul unui asasin care călătoreşte în timp, pentru a ucide o versiune mai matură a sa. ”Looper” este doar unul dintre filmele care vor avea premierele mondiale la Festivalul de la Toronto, care se va încheia pe 16 septembrie. Printre celelalte pelicule se află şi ”Cloud Atlas”, o adaptare cinematografică a romanului lui David Mitchell, în care joacă Hugh Grant şi Halle Berry. Drama ”Argo”, cu Ben Affleck, despre operaţiunea de salvare a unor diplomaţi americani din Iran, în 1979, va debuta şi ea tot la Toronto. La acelaşi festival vor avea premierele şi alte pelicule aşteptate cu mare interes de cinefili, precum adaptarea romanului ”Copiii de la miezul-nopţii”, de Salman Rushdie, regizată de cineasta indiană Deepa Mehta, dar şi noi ecranizări ale unor opere literare clasice, precum ”Marile speranţe” de Charles Dickens, ”Anna Karenina” de Lev Tolstoi şi ”Mult zgomot pentru nimic” de William Shakespeare.

Evenimentul din Toronto a devenit cel mai important festival de film din America de Nord şi a servit, deseori, drept o platformă de lansare pentru numeroşi actori şi regizori. Este considerat un concurent serios al prestigiosului Festival de Film de la Veneţia, care se va deschide pe 29 august, cu proiecţia filmului ”The Reluctant Fundamentalist”, regizat de Mira Nair. Acelaşi film va fi proiectat şi la Toronto, la fel ca pelicula ”Jayne Mansfield\'s Car”, regizată de Billy Bob Thornton, care a fost proiectată şi la ediţia din acest an a Berlinalei. Totdată, Dustin Hoffman îşi va prezenta debutul regizoral, intitulat ”Quartet”, la Toronto. Costa-Gavras, Neil Jordan, Robert Redford şi David O. Russell se află printre regizorii cu nume sonore ale căror filme apar în programul festivalului canadian.

Şi actorul Russell Crowe va debuta ca regizor de lungmetraj, cu un film despre viaţa şi cariera actorului american de stand-up comedy Bill Hicks. Starul australian de origine neo-zeelandeză plănuia iniţial să interpreteze el însuşi rolul principal, dar a decis în cele din urmă să devină regizorul acestui proiect cinematografic. Filmul va fi produs pe baza unui scenariu scris de fostul lui coleg de şcoală Mark Staufer. Producţia filmului va începe în 2013. ”Viaţa lui Bill Hicks a fost tragic de scurtă dar spectaculos de interesantă. Scenariul a trecut prin mai multe transformări şi vom intra în producţie anul viitor. Este un rol uriaş pentru oricine, poate cu atât mai mult pentru faptul că regizorul filmului este un actor premiat cu Oscar, aşa cum este Russell Crowe”, a declarat Mark Staufer.

William Melvin ”Bill” Hicks a fost un actor american de stand-up comedy, critic al societăţii civile contemporane şi muzician. Show-urile sale constau în general în discuţii despre societate, religie, politică, filosofie şi diverse subiecte de interes personal. Discursurile lui erau adeseori controversate şi nu ezitau să păşească în domeniul comediei negre. Atât în spectacolele, cât şi în interviurile sale, Bill Hicks critica deseori consumismul, superficialitatea, mediocritatea şi banalitatea din mass-media şi din cultura populară americană, pe care le considera instrumente ale clasei conducătoare, create pentru a-i menţine pe oameni proşti şi indiferenţi. Bill Hicks a murit din cauza unui cancer pancreatic, în 1994, la vârsta de 32 de ani. Acesta nu va fi primul proiect regizoral pentru Russell Crowe, întrucât renumitul actor a regizat deja câteva scurtmetraje, dar şi câteva videoclipuri ale soţiei sale, cântăreaţa Danielle Spencer.