Noutăţi cinematografice

Actorii Al Pacino şi Christopher Walken vor interpreta rolurile a doi asasini profesionişti în comedia „Stand Up Guys”, realizată sub forma unui film de acţiune. Acest film, al cărui titlu iniţial era „Old Timers”, spune povestea a doi asasini profesionişti ajunşi la vârsta a treia, buni prieteni, care află într-o seară, fiecare, că trebuie să îl ucidă pe celălalt. Cei doi decid să aibă parte de o ultimă noapte de distracţie împreună şi îşi petrec acea seară mergând la bordel, întrecându-se cu maşinile şi fiind urmăriţi de poliţie, reflectând în tot acest timp asupra vieţilor pe care le-au dus până în acel moment. Filmul va fi regizat de Fisher Stevens, pe baza unui scenariu scris de Noah Haidie. Filmările vor debuta în luna aprilie la Los Angeles.

Actriţa americană Sharon Stone va interpreta rolul unei soţii infidele în filmul „Attachment”, un thriller cu accente erotice, regizat de Tony Kaye. Prin acest proiect cinematografic, actriţa revine la un registru care îi este oarecum familiar, după ce a jucat în ambele filme din seria Basic Instinct, în care erotismul, infidelitatea şi suspansul au reprezentat temele principale. Sharon Stone joacă rolul unei femei măritate care seduce un tânăr student, însă ajunge să regrete această aventură de o noapte, întrucât studentul începe să o urmărească, să o hărţuiască şi devine în cele din urmă iubitul fiicei personajului interpretat de Sharon Stone. Scenariul este scris de Christopher Denham, iar filmările vor debuta în luna aprilie.

Will Smith şi Russell Crowe, doi dintre cei mai populari actori de la Hollywood, vor juca pentru prima dată împreună, în ecranizarea romanului „Winter\'s Tale”. Scris de amerianul Mark Helprin, romanul prezintă o poveste fantastică impresionantă din New York-ul contemporan, dar şi cu instantanee din secolul XIX. Filmul avea un buget iniţial de circa 75 de milioane de dolari, însă, în cele din urmă, acesta a scăzut spre 50 de milioane. Premiera ar urma să aibă loc în 2013.

Sarah Jessica Parker o va înlocui pe Demi Moore în pelicula „Lovelace”, în care va interpreta rolul activistei feministe Gloria Steinem. Anunţul a fost făcut de regizorii Rob Epstein şi Jeffrey Friedman. Distribuirea lui Demi Moore în peliculă a fost anunţată încă din data de 2 ianuarie, însă până marţi, când a anunţat că renunţă la rol, din cauza unor probleme de sănătate, actriţa nu filmase încă nicio scenă. Având în vedere că producţia filmului începuse deja, producătorii a fost nevoiţi să găsească repede o înlocuitoare, iar Sarah Jessica Parker va începe filmările chiar de la începutul săptămânii viitoare. Pelicula prezintă povestea dramatică a uneia dintre cele mai cunoscute actriţe din filmele pentru adulţi de la începutul anilor 1970, Linda Lovelace.

Actorul american Ben Stiller va fi protagonist, regizor şi producător al unui noi comedii marca HBO, din distribuţie urmând să facă parte şi veteranul Alan Alda. Intitulat „All Talk”, filmul va prezenta situaţii cotidiene din viaţa unei familii de evrei din Washington. Filmările ar urma să înceapă în toamnă, după un scenariu scris de Jonathan Safran Foer. Ben Stiller, în vârstă de 46 de ani, tocmai a terminat de filmat „Neighborhood Watch” şi va deţine rolul principal şi totodată va regiza lungmetrajul „The Secret Life of Walter Mitty”. Ben Stiller a regizat, până acum, mai multe lungmetraje de succes, printre care „The Cable Guy / Tipul de la Cablu”, „Reality Bites” şi „Zoolander”.

Cântăreţul american Justin Timberlake va juca alături de celebrul Clint Eastwood şi de Amy Adams în lungmetrajul „Trouble With The Curve”, un film despre vânătorii de talente din lumea baseball-ului profesionist american. Acest proiect cinematografic va fi lungmetrajul de debut al producătorului Robert Lorenz. Clint Eastwood va juca rolul unui vânător de talente în baseball, care îmbătrâneşte şi îşi pierde vederea, dar face un ultim drum pentru a vedea un sportiv, alături de fiica sa, rol interpretat de Amy Adams, sperând să descopere încă o dată „o perlă rară”. Justin Timberlake va interpreta rolul unui fost jucător de baseball, devenit vânător de talente pentru echipa New York Yankees şi amant al personajului interpretat de Amy Adams. Acest proiect cinematografic este primul, în aproape 20 de ani, de la thriller-ul „In the Line of Fire / În bătaia puştii” din anul 1993, când venerabilul Clint Eastwood va fi actor într-un film pe care nu îl regizează. Este însă legat sentimental de acest proiect, întrucât „Trouble With The Curve” reprezintă debutul regizoral în lungmetraj al lui Robert Lorenz, care a fost principalul asistent de regie al lui Clint Eastwood în ultimii zece ani. Filmările vor debuta în scurt timp, iar lungmetrajul, produs de Warner Bros., va fi lansat pe marile ecrane pe 28 septembrie. Scenariul a fost scris de Randy Brown.