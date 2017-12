Novak Djokovic: Câştigarea turneelor de Mare Şlem nu mai este o prioritate pentru mine

Tenismenul sârb Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial, a declarat, vineri, faptul că nu mai constituie o prioritate pentru el câştigarea turneelor de Mare Şlem sau menţinerea primei poziţii ATP, notează Reuters.

"Nu vreau să mă gândesc la câştigarea titlurilor şi la păstrarea primei poziţii în clasament...vreau să evit să pun presiune pe mine. Am făcut acest lucru când am zis că vreau să câştig turneul de la Roland Garros şi nu a fost benefic. Întotdeauna m-am bucurat de tenis şi am savurat jocul în afara competiţiei, dar toate discuţiile din ultimele luni despre recorduri şi performanţe au adus prea multă presiune asupra mea. Asta nu înseamnă că nu mai vreau să contribui la acest sport, dar nu vreau să joc tenis doar pentru a câştiga trofee. Evident că dacă aceste succese vor veni, le voi primi cu braţele deschise", a declarat Djokovic.

Novak Djokovic (29 de ani) are 12 trofee de Mare Şlem în palmares, două dintre ele fiind câştigate în acest an (Australian Open şi French Open). De la jumătatea sezonului, tenismenul sârb a înregistrat o scădere dramatică a formei sportive. Printre înfrângerile surprinzătoare se numără cea împotriva americanului Sam Querrey, în turul trei la Wimbledon, şi cea împotriva argentinianului Juan Martin del Potro, în runda inaugurală a Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro.

Miercuri, Djokovic a anunţat că nu va participa la Openul Chinei, de la Beijing, din cauza unei accidentări la cot, care îi dă mari bătăi de cap încă din finala de la US Open, pierdută în faţa elveţianului Stan Wawrinka. "Sunt într-o vacanţă activă în Serbia. Următorul meu turneu este Masters-ul de la Shanghai. Am suferit o accidentare minoră, dar care se poate dezvolta într-o problemă de lungă durată, dacă nu voi gestiona situaţia corect. Sunt aproape de forma fizică maximă, dar accidentarea îmi afectează serviciul", a precizat Djokovic, citat de Reuters.

Liderul clasamentului mondial ATP a declarat de multe ori faptul că efortul în turneele de Mare Şlem îl epuizează mental şi fizic, ridicând semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a egala recordul elveţianului Roger Federer, de 17 turnee de Mare Şlem.