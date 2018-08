Pentru SSC Farul Constanţa, echipă care evoluează în eşalonul secund al fotbalului românesc, fiecare meci disputat în actualul campionat reprezintă o aşa zisă victorie, fiind arhicunoscute problemele organizatorice pe care le-a traversat formaţia antrenată de Ion Barbu.

Vineri, la conferinţa de presă premergătoare partidei pe care SSC Farul o va susţine duminică, la Snagov, în etaăa a patra a Ligii a 2-a, tehnicianul farist a sintetizat situaţia existentă la gruparea de pe Litoral.

„După cum bine ştiţi, eu după meciul de la Călăraşi am spus că nouăzeci la sută nu voi mai continua. Dar se pare că cele zece sută din procente au contat mai mult şi pentru a continua alături la echipă. Am declarat, nu am putut să las echipa la greu, dar, vă spun sincer, situaţia nu este una cum ne-am dorit. Se tot zvoneşte că o să se desfiinţeze, că o desfiinţăm, că o... Nu a înfiinţat echipa asta nici Ion Barbu, nici X, nici Y. A înfiinţat-o un grup care iubeşte fotbalul, care iubeşte Farul. S-a înfiinţat echipa asta în ideea de a fi Farul Constanţa. Cum văd eu lucrurile în situaţia aceasta? Trebuie să se găsească soluţii neapărat pentru a fi o echipă normală, de liga a doua. Altfel e greu, dacă mergem în continuare aşa. Şi dacă soluţii sunt, trebuie să se ia cât mai repede soluţia cea mai bună”, a spus Ion Barbu, antrenorul principal al SSC Farul.