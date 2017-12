Nu ignoraţi sănătatea

Specialiştii susţin că orice afecţiune poate fi depistată din pripă dacă mergem periodic la medic pentru analize de specialitate, dacă suntem atenţi la schimbările care se petrec în organism. Health.msn.com a prezentat o serie simptome pe care nu trebuie să le ignorăm. De exemplu, ei exemplifică cu respiraţiile grele sau scurte. Medicii spun că unul dintre primele semne pe care femeile cu cancer pulmonar le-au remarcat înainte de a fi diagnosticate cu această boală a fost incapacitatea de a respira adânc. Totodată, au mai observat că respirau greu chiar şi la cel mai mic efort. În plus, şi cancerul tiroidian poate cauza dificultăţi în respiraţie, dacă tumora începe să preseze pe trahee. Orice astfel de dificultate care persistă trebuie să te trimită la un medic. Tusea cronică sau durerea în piept sunt şi ele indicii pentru unele afecţiuni. Simptomele unor tipuri de cancer, printre care se numară leucemia şi cel pulmonar, pot fi similare cu cele ale unei bronşite sau pot consta doar într-o tuse cronică. Dacă persistă sau dispar dar revin repetat, atunci riscul să fie provocate de un cancer este mai mare. Problemele la înghiţit sau o răguşeală sunt şi ele de luat în seamă. Dificultăţile la înghiţire pot fi atât un simptom al cancerului esofagian, cât şi un simptom al cancerului de plămâni. În plus, o răguşeală, senzaţia că ceva presează pe gât sau că ceva este înţepenit pe trahee pot fi semne timpurii ale unui cancer tiroidian sau ale unui nodul tiroidian precanceros. Infecţiile şi stările de febră frecvente pot indica o leucemie, iar uneori ceea ce simt pacienţii sunt simptome ca de gripă, prelungite pe o perioadă mare. Femeile diagnosticate cu cancer ovarian au spus că simţeau o balonare inexplicabilă, care, chiar dacă dispărea, reaparea apoi, în aşa fel încât era prezentă o perioadă lungă. Cancerul ovarian se poate manifesta şi prin lipsa poftei de mâncare şi senzaţia de stomac plin fără să fi mâncat mare lucru. Durerea şi crampele apărute în zona abdominală şi în cea pelviană pot merge mână în mână cu balonarea, care adesea indică un cancer ovarian. În plus, durerea abdominală poate fi cauzată şi de o splină mărită, care apare în cazul unei leucemii. Crampele la stomac, durerile sau disconfortul frecvent de la nivelul acestuia pot indica şi un cancer la ficat şi un cancer colorectal. Pot fi semne însă şi ale unui ulcer şi pot apărea şi în cazul unei toxiinfecţii alimentare, dar este mai bine să verifici, mai ales dacă persistă. Multe femei ştiu că este important să îşi palpeze sânii periodic pentru descoperirea unor eventuali noduli însă, adesea, simptome ca cele de sus sunt ignorate, deşi pot fi ale unui cancer la sân. Unele femei diagnosticate cu această afecţiune au spus chiar că au remarcat apariţia unui aspect ca de celulită, cu gropiţe, în zona sânului. Moleşeala şi oboseala accentuate, cum ar fi senzaţia că nu poţi şofa până acasă, poate fi un simptom de leucemie. În plus, oboseala generalizată şi moleşeala pot fi semnele mai multor tipuri de cancer. Mergi la un doctor dacă te simţi epuizată fără motiv şi nu îţi revii după ce dormi mai mult.