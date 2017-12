Nu se mai dă BAC-ul? Profesorii amenință cu blocarea examenului

08:33:18 / 12 Iunie 2017

Cei care fac galagie sunt deja subcalificati, oameni care nu sunt in pas cu cerintele sistemului si nu se adapteaza acestui sistem democrat. Cadre didactice venite de la tara sa predea la oras pt ca au o varsta inaintata si nah, ajunse profesori pe vremea comunismului .... Cred ca toti cei care vor sa ramana in aceasta bransa trebuie sa sustina un examen de competente odata la 4 ani. Asa numitii titulari sa dispara din limbajul acestora! Sau se poate face o departajare in functie de numarul de elvi care iau bacu sa ceara mariri :) Si atunci pot sa faca galagie :)