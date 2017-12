Nu se schimbă termenul până la care produsele pentru fumat pot fi vândute cu vechile etichetări

Termenul până la care produsele pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea, pot fi comercializate conform Legii 349/2002 rămâne neschimbat, respectiv 20 mai, a anunțat vineri Magdalena Ciobanu, expert în Ministerul Sănătății pentru controlul tutunului, scrie Agerpres. După 20 mai, acestea vor trebui etichetate conform Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014, respectiv Legii nr. 201/2016. "Noi am încercat să răspundem solicitărilor importatorilor și distribuitorilor de trabucuri, tutun de pipă și cigarillos în măsura în care ne-a permis legea. Cel mai important este să respectăm prevederile legii, care transpune Directiva 40. În măsura în care solicitările dumnealor au putut fi rezolvate, le-am rezolvat. Dar nu putem da curs solicitărilor care încalcă legea, ca de pildă prelungirea termenului până la care produsele respective pot fi comercializate către consumatori", a declarat Ciobanu, la o dezbatere publică legată de proiectul de ordin pentru aprobarea normelor de aplicare referitoare la etichetarea produselor pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea, organizată la Ministerul Sănătății, la solicitarea Asociației Importatorilor și Distribuitorilor de Trabucuri. Ciobanu a admis că se pot clarifica anumite detalii, fără a încălca prevederile legii. "Se pot clarifica anumite detalii, cum ar fi o cutie care se deschide în două jumătăți, care jumătate este mai mare. Deci sunt, efectiv, niște detalii foarte tehnice", a mai spus expertul în MS. Potrivit președintelui Asociației Importatorilor și Distribuitorilor de Trabucuri, Rareș Hopincă, există foarte multe aspecte tehnice pe care nici Legea 201/2016, nici Ordinul de ministru privind normele de aplicare a acesteia "nu reușesc să le clarifice". "Practic, după apariția acestui ordin, când se clarifică absolut toate aspectele legate de etichetare, noi va trebui ca pe toată marfa existentă în piață să punem etichete de sănătate. Asta înseamnă un stoc de, probabil, 50 de milioane de lei, adică un stoc mai mare decât cifra de afaceri cumulată a importatorilor și distribuitorilor din România pe anul trecut. (...) Stocurile existente neputând fi etichetate, unii riscă falimentul. Este o evoluție pe care noi am încercat s-o evităm", a spus Hopincă. Președintele Asociației Importatorilor și Distribuitorilor de Trabucuri speră că, prin acceptarea unor propuneri comune și prin dialog, cele două părți vor ajunge la soluții "rezonabile". "Au acceptat să scoatem din Ordinul de ministru referirile la timbrul fiscal, un lucru absolut normal pentru că fiscalitatea nu e de competența Ministerului Sănătății. De asemenea, au acceptat vânzarea la bucată a trabucurilor, dar nu au reușit să identifice o modalitate juridică de a insera acest lucru în proiectul de ordin și rămâne să continuăm dialogul pe etichetarea suprafețelor mari, de fapt a majorității suprafețelor de pe piață. Avem speranțe că vom rezolva aceste lucruri, pentru că altfel consecințele în piață ar fi foarte, foarte dureroase", a mai spus Rareș Hopincă. Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 906 din 10 noiembrie 2016. În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din Legea nr. 201/2016, normele de aplicare privind etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea, se aprobă prin ordin al ministrului Sănătății, cu avizul ministrului Finanțelor Publice, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii.