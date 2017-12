Numărul malformaţiilor congenitale, în creştere la Constanţa

Statisticile realizate atît de medici, cît şi de diferite organizaţii de specialitate arată că în România, din aprox. 200.000 de nou-născuţi anual, peste 10.000 au malformaţii congenitale. Din cauza acestora, bebeluşii pot muri sau sînt abandonaţi de părinţi care nu vor să îşi complice viaţa cu un copil bolnav. Medicii sînt de părere că un diagnostic precoce al unei eventuale malformaţii este cel mai indicat şi este posibil dacă viitoarea mamă merge periodic atît la medicul de familie, cît şi la ginecolog. “Din păcate, multe femei nu apelează la ajutorul ginecologului şi nici nu se duc la medicul de familie, fie pentru că nu ştiu că trebuie să facă acest lucru, fie pentru că le este teamă sau ruşine. O sarcină care nu este ţinută sub control poate evolua negativ. Unul dintre motivele principale este lipsa banilor, deoarece o ecografie costă între 500.000 de lei şi 1.000.000 de lei, iar o femeie gravidă are nevoie de minimum trei ecografii în perioada sarcinii, deoarece unele malformaţii pot fi depistate în primul semestru al sarcinii, altele după ce fătul a început să evolueze”, a declarat dr. Mohamed Zaher, medic specialist obstetrician. Obstetricienii sînt de părere că starea de sănătate a mamei influenţează decisiv sănătatea copilului. Drogurile şi medicamentele ocupă primul loc între factorii care induc anomalii fătului, urmaţi de defectele cromozomiale şi genetice, infecţiile cum ar fi rubeola, toxoplasmoza, sifilisul şi radiaţiile ionizate.

O ecografie poate preveni naşterea unui copil malformat

Printre malformaţiile congenitale care sînt rezultatul unor anomalii cromozomiale se numără sindromul Down, care este cel mai frecvent, caracterizat prin retard psihic şi fizic. Medicii spun că riscul de apariţie al acestei malformaţii creşte odată cu înaintarea în vîrstă a mamei. De asemenea, la fel de frecvent, dar întîlnit numai la băieţi, este Sindromul Klinefelter, care duce la infertilitate şi, uneori, uşor retard psihic. Anomaliile mai pot fi cauzate fie de alterarea unei singure gene sau determinate de efectele combinate ale mai multor gene, fie ca rezultat al interacţiunii genice cu factorii de mediu. Astfel apar bolile cardiace congenitale, defectele gastrointestinale, defectele musculoscheletale, genitourinare sau oculare. “Joi am avut o pacientă care a născut un copil care a trebuit operat deoarece nu avea perete abdominal, iar intestinele erau revărsate. Din fericire, mama a ştiut că se va întîmpla acest lucru şi am colaborat cu un medic chirurg pediatru, care l-a operat pe micuţ şi acum este în afara pericolului. Din păcate, există şi cazuri mai puţin fericite. În urmă cu doi ani a ajuns la spital o femeie care era deja în travaliu, sarcia sa nefiind una monitorizată. În momentul în care a născut, am observat că bebeluşul s-a născut fără cap. Mai precis partea superioară a capului lipsea. Nu a supravieţuit”, a declarat dr. Zaher. Alte malformaţii des întîlnite sînt hidrocefaliile şi anencefaliile. “În urmă cu două luni, am avut o pacientă, iar în urma unei ecografii, care depistează în jur de 97% din malformaţii, am ajuns la concluzia că fătul ar putea suferi de hidrocefalie, adică creierul să-i fie atrofiat de prea mult lichid cefalorahidian. Cum mama nu îşi dorea un copil bolnav, ci unul sănătos, a decis să întrerupă sarcina”, a declarat dr. Zaher.

Obstetricienii consideră că lipsa ecografelor din cabinetele din zonele rurale constituie un impediment în depistarea la timp a posibilelor malformaţii congenitale, deoarece pentru o femeie care este ocupată cu gospodăria sau lucrează la cîmp este greu şi costisitor să ajungă în oraşele mai mari ale judeţului pentru a face o astfel de analiză.