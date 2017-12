Numeroase vedete au participat la Maratonul de la New York

Cântăreaţa Alicia Keys şi actorul Ethan Hawke s-au aflat printre celebrităţile care au alergat, duminică, la Maratonul de la New York şi au încheiat cu succes celebra competiţie sportivă organizată în metropola americană. Peste 50.000 de persoane au înfruntat, duminică, temperaturile scăzute de la New York şi au participat la ediţia din acest an a maratonului, ce a fost câştigat în secţiunea masculină de atletul Stanley Biwott, un reprezentant al Kenyei, cu timpul de 2 ore, 10 minute şi 34 de secunde. Compatrioata sa Mary Keitany s-a impus în categoria feminină, trecând linia de sosire după 2 ore, 24 de minute şi 25 de secunde.

Fostul jucător profesionist de tenis James Blake, retras din activitate în 2013, a condus plutonul celebrităţilor care au participat la această cursă, parcurgând distanţa clasică de 42 de kilometri şi 195 de metri în 3 ore şi 51 de minute, în timp ce actriţa Katrina Bowden, care s-a remarcat în serialul „30 Rock”, a încheiat cursa după 4 ore şi 19 minute. La scurt timp după aceea a trecut linia de sosire şi actorul Ethan Hawke, cu un timp de 4 ore şi 25 de minute. „Cred că voi câştiga secţiunea starurilor de cinema de peste 40 de ani din această cursă. Sau, cel puţin, voi termina în Top 20”, a spus Ethan Hawke, în timpul cursei, reporterilor care l-au însoţit pe parcursul competiţiei într-un automobil. „E minunat, iubesc acest oraş”, a adăugat starul hollywoodian.

La rândul ei, cântăreaţa Alicia Keys a încheiat cursa după 5 ore şi 51 de minute. Soţul celebrei artiste pop şi R&B, producătorul muzical Swizz Beatz, a aşteptat-o la linia de sosire, în Central Park, pentru a o felicita. Alicia Keys a alergat acest maraton şi în scopuri caritabile, pentru a strânge fonduri în beneficiul fundaţiei sale „Keep A Child Alive”, care finanţează programe anti-HIV şi anti-SIDA.

Actorul Peter Facinelli, unul dintre starurile francizei cinematografice „Amurg / Twilight”, a publicat pe reţelele de socializare un mesaj prin care şi-a felicitat sora pentru faptul că a încheiat cu bine cea de-a 45-a ediţie a Maratonului de la New York. La rândul lor, Vanessa Williams şi Antonio Banderas au publicat pe reţelele de socializare fotografii care îi prezentau în timp ce se aflau pe trotuare şi îi încurajau pe participanţi.

