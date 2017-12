Nunta lui Jennifer Aniston, iminentă

Ceremonia premiilor Oscar şi numeroasele petreceri de după au adus informaţii preţioase despre planurile de nuntă ale actriţei Jennifer Aniston. Se pare că data nunţii a fost deja stabilită şi pregătirile sunt cam pe ultima sută de metri, pentru că mirii au decis asupra unei ceremonii intime, la care vor fi invitaţi doar membrii familiei şi prietenii apropiaţi. Jennifer Aniston, de 44 de ani, este foarte îndrăgostită de Justin Theroux, de 41 de ani şi ar dori chiar să preia şi numele viitorului său soţ, susţinând că Jennifer Theroux sună foarte sofisticat.

Cei doi s-au întâlnit pe platoul de filmare al producţiei ”Wanderlust”, în primăvara anului 2011, iar încă de atunci, chimia dintre ei a fost evidentă. \"Împărtăşesc aceeaşi etică a muncii şi se inspiră unul pe celălalt. Jen este mai încrezătoare ca niciodată şi au devenit o echipă extraordinară”, a mai precizat o sursă din anturajul celor două vedete. ”În ceea ce priveşte perspectiva copiilor, Jen nu a fost niciodată adepta ideii că a avea copii înseamnă să fii fericit”, a mai precizat sursa, lăsând să se înţeleagă că actriţa a cam lăsat deoparte planurile de a deveni mamă. ”Mereu a spus că i-ar plăcea să aibă şi ea un copil, în special unul alături de Justin, dar nu ar fi nici supărată sau dezamăgită dacă nu se va întâmpla acest lucru. Îl iubeşte pe Justin şi este fericită alături de el, cu sau fară copil”, a continuat sursa. Jennifer Aniston lucrează de zor la filmul ”Untitled Elmore Leonard Project”, iar filmările din Connecticut se vor încheia pe 8 martie şi aşa este posibil ca nunta să aibă loc acolo, pentru a avea mai mult timp pentru luna de miere!

Actriţele Michelle Williams şi Rachel McAdams nu sunt la fel de norocoase ca Jennifer Aniston. Acestea tocmai s-au despărţit de iubiţii lor, actorii Jason Segel, respectiv Michael Sheen. Cupluri foarte discrete, acestea păreau că vor înfrunta proba timpului. Din păcate, Michelle Williams, de 32 de ani şi Jason Segel, de 33 de ani, au fost primii care au luat-o pe drumuri separate după aproape un an de zile. Cel mai greu a atârnat faptul că Michelle Williams locuia la New York, alături de fiica ei, Matilda, de 7 ani, rezultată din relaţia cu regretatul Heath Ledger, iar Jason Segel are domiciliul la Los Angeles. Niciunul dintre ei nu a putut face pasul decisiv în a se muta, iar relaţia lor a avut de suferit. Aceeaşi problemă pare să fi avut şi cuplul Rachel McAdams - Michael Sheen. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare la producţia lui Woody Allen, ”Midnight In Paris” şi s-au afişat împreună în octombrie 2010. Anul trecut, actriţa recunoştea că ea şi Michael Sheen au ajuns la mii de kilometri de zbor în jurul lumii, ca să se vadă: ”Eu şi cu Michael nu petrecem mai mult de trei săptămâni fără să ne vedem, dar trebuie să te adaptezi în această industrie, fie că eşti într-o relaţie sau nu”.