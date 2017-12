O angajată, despre șefa CNA: „Mi-a spus că mă castrează”

O nouă înregistrare dezvăluie atmosfera greu de descris în care lucrează angajaţii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA). După înregistrările prezentate la Realitatea TV, în care şefa CNA utilizează cuvinte precum „căcat”, „jigodia de Ghiţă” şi vorbeşte despre posibile sponsorizări sub formă de laptopuri, acum o angajată a decis să rupă tăcerea. Mariana Popa a vorbit la Realitatea TV despre atmosfera din cadrul instituției, dar și despre limbajul șefei Laura Georgescu. “Mi-a spus la un moment dat că mă castrează. Apelativul “Fă” este la ordinea zilei. Laura Georgescu ne-a cerut la un moment dat să ne spunem părerea despre ea şi toţi angajaţii i-au spus că le este frică de ea. A savurat momentul”, a spus Mariana Popa. “Starea de teroare la CNA a fost de la început. I-a încurajat pe angajaţi spre delaţiuni. Este vorba de un abuz în formă continuată. Eu personal sunt sancţionată de CNA, m-a băgat în comisia de disciplină şi, pe de altă parte, sunt trimisă în Parlament să reprezint instituţia. Limbajul doamnei Georgescu este sub orice descriere. Când mi-a spus că mă castrează, era de faţă la momentul respectiv şi directorul postului Trinitas TV”, a declarat angajata CNA, care a adăugat că nu a vorbit până acum convinsă fiind că nu va fi crezută. “Eu sunt angajată la CNA din anul 2007 şi nu ne puteam imagina sub mandatul lui Răzvan Popescu că aşa ceva este posibil. După toate dezvăluirile şi înregistrările recente, Laura Georgescu pare totuşi un om lovit”, a mai povestit Mariana Popa.