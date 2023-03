O avalanșă mare în Făgăraș a lovit Cabana Capra, noaptea trecută

O avalanșă de mari dimensiuni a lovit Cabana Capra unde se aflau în jur de 40-50 de persoane, turiști și personal. Zăpada a îngropat mașinile și a pătruns în unele camere.

Oamenii au refuzat evacuarea, dar nu sunt persoane rănite. Potrivit Salvamont, cabana a suferit pagube materiale și mai multe mașini au fost avariate.

Nu sunt victime dar sunt pagube materiale atat la cabana precum si mai multe masini avariate.

Avalansa a curs pe valcelul ce coboara dinspre Cota 2000 (Caldarea Berbecilor), in aceasta seara, 4 feb 2023.

In urma ninsorilor masive cu vant din ultima perioada riscul de avalansa este mare in toata zona de gol alpin a muntilor Fagaras.

De asemenea la Balea Lac au fost observate urmele unei avalanse mari in zona Saua Doamnei (Curmatura Balii). Cel mai probabil aceasta avalansa a curs de sub varful Paltinul si a traversat zona seii Doamnei.

Cum ninsorile si vantul continua este de asteptat sa se produca mai multe avalanse declansate spontan, chiar si in zona montana de sub 2000m, unele dintre acestea de dimensiuni mari, informează postarea paginii "Avalanse in Carpati".