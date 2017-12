O campioană mondială a fost găsită dopată

Fosta campioană mondială de atletism în proba de 1.500 de metri Abeba Aregawi a fost depistată pozitiv la un test doping făcut la începutul acestui an, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale de Atletism (IAAF), a anunţat Federaţia Suedeză de Atletism (SFIF). „Trebuie să anunţăm cu consternare şi cu extremă dezamăgire această veste. Respingem categoric orice formă de a trişa, orice formă de doping. Avem toleranţă zero, este total inacceptabil ce s-a întâmplat. Deoarece am declanşat o investigaţie, nu putem dezvălui substanţa pe care a folosit-o sportiva. Ea este suspendată provizoriu, începând din acest moment”, a declarat Stefan Olsson, secretarul general al SFIF.

Deşi oficialii federaţiei refuză să dea detalii, ziarul suedez „Aftonbladet” a scris că expertul medical al federaţiei, Ake Andren-Sandberg, a confirmat faptul că Aregawi a fost testată pozitiv pentru meldonium, o substanţă interzisă în sport la începutul anului, chiar înainte de testul doping. Născută în Etiopia, Abeba Aregawi, în vârstă de 25 de ani, a concurat pentru ţara sa natală la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012, iar un an mai târziu, la Moscova, a devenit campioană mondială în proba de 1.500 de metri.

FOST ATLET, CAMPION DE CULTURISM

Atletul Andy Turner, al treilea cel rapid alergător britanic de 100 de metri garduri, a devenit campion la culturism. Câştigător al medaliei de bronz la Campionatul Mondial din 2011, Turner a câştigat turneul de culturism Miami Pro, la categoria peste 35 de ani. „După ce m-am retras, aveam nevoie de ceva asupra căruia să mă concentrez şi fratele meu mi-a oferit inspiraţie”, a declarat fostul atlet, care a luat 20 de kilograme în greutate după luni de dietă şi exerciţii la sala de forţă. „Vreau să fac lucruri mari în sportul ăsta, să văd dacă îmi pot depăşi limitele. Mă plictisesc de lucruri în cele din urmă, dar deocamdată îmi canalizez toate eforturile aici”, a spus Turner.

Citește și:

Moarte suspectă la vârful Agenției Ruse Antidoping

Acuze din partea fostului mare campion Serghei Bubka

IAAF a început să-și piardă sponsorii

Adidas întrerupe contractul cu IAAF