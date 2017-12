O dublă campioană olimpică a fost arestată

Abby Wambach, dublă campioană olimpică cu naţionala feminină de fotbal a Statelor Unite, în 2004 la Atena şi în 2012 la Londra, şi câştigătoare a unui titlu mondial în 2003, a recunoscut că a prizat cocaină și că a fumat marijuana. Fosta fotbalistă a fost judecată marți, în Portland, după ce duminică a fost arestată pentru că a condus în stare de ebrietate. Wambach nu s-a prezentat, însă avocatul acesteia a pledat pentru nevinovăția sportivei. Documentele judiciare susțin că Wambach nu are antecedente, iar avocaţii fostei fotbaliste susţin că ea ar fi folosit marijuana pentru ultima dată la vârsta de 25 de ani. „Mini USA”, unul dintre sponsorii lui Wambach, a anunțat că va încheia contractul publicitar pe care îl are cu sportiva în vârstă de 35 de ani. „Acest comportament este împotriva valorilor pe care noi le promovăm ca organizație, iar siguranța în trafic este o prioritate pentru Mini USA”, se arată într-un comunicat al companiei. Wambach este cea mai bună marcatoare din toate timpurile în fotbalul feminin. Ea a înscris 184 de goluri în 255 de meciuri susținute pentru naționala Statelor Unite ale Americii și s-a retras din activitate anul trecut, în luna decembrie. Wambach are în palmares o Cupă Mondială, două medalii de aur la Jocurile Olimpice, iar în 2012 a fost declarată jucătoarea anului de către FIFA.

ÎNCĂ UN CAZ DE DOPAJ ÎN RUSIA

O altă campioană olimpică, dar la aruncarea ciocanului, Tatyana Lysenko, a fost suspendată provizoriu pentru dopaj. Deocamdată nu a fost făcută publică substanța cu care sportiva din Rusia s-ar fi dopat. Oficiali ai Federației Internaționale de Atletism (IAAF) au declarat că rusoaica a fost prinsă dopată în urma reanalizării unor probe prelevate la Campionatul Mondial din 2005 de la Helsinki. Decizia definitivă în cazul atletei de 32 de ani va fi luată în următorul Consiliu al IAAF, ce va avea loc luna următoare. Lysenko nu este la prima sancţiune pentru dopaj, ea primind o suspendare de doi ani în 2007, după ce s-a descoperit că folosise steroizi pentru a-și îmbunătăți calitățile sportive. Pe lângă aurul de la Londra, din 2012, rusoaica a mai cucerit titlul mondial în 2011 şi 2013 și pe cel european în 2006.

