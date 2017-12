O mamă îl acuză pe dr. Victorian Păştilă de moartea fiicei sale

Poliţiştii din Năvodari au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările care au dus la moartea unei femei de 34 de ani. Săptămîna trecută, rudele Angelicăi Alexe au cerut ajutorul oamenilor legii spunînd că responsabilitatea morţii acesteia o poartă cel care, în fapt, ar fi trebuit să facă tot posibilul pentru a-i proteja viaţa: un medic. Dănuţ şi Angelica Alexe s-au căsătorit în urmă cu 13 ani, şi la scurt timp s-a născut Gabriel, băiatul lor. La începutul acestei luni, femeia a aflat că este însărcinată din nou, dar cum greutăţile financiare nu le permiteau să crească un al doilea copil, cei doi soţi au hotărît să nu păstreze copilul. Rozalia Cercea, de 56 de ani, mama Angelicăi, povesteşte că pe 2 octombrie a însoţit-o pe fiica sa la cabinetul particular al dr. Victorian Păştilă, iar de atunci au început toate necazurile. “Cînd a ieşit de acolo, abia se ţinea pe picioare. Iniţial, am crezut că e normal să se simtă rău, căci abia făcuse un avort. A doua zi a reuşit să se ridice din pat, chiar a mers pînă la magazin, dar noaptea, nu mai era de recunoscut. Voma, nu mai putea să vorbească, doar îmi arăta prin semne că nu-şi mai simte piciorul şi mîna dreptă”, a povestit mama Angelicăi. Întrucît starea femeii se înrăutăţea, rudele acesteia au chemat o ambulanţă. Nu au găsit înţelegere nici la cadrele medicale de pe salvare, care, cînd au aflat ce fel de intervenţie chirurgicală a suferit Angelica, s-au limitat la a o trata cu vitamine. “I-au pus o perfuzie şi au plecat, spunîndu-ne să o ducem la Palazu Mare dacă nu vorbeşte. Dar fetei mele îi era din ce în ce mai rău, drept care l-au rugat pe un vecin să ne ducă cu maşina la Spitalul Judeţean Constanţa”, îşi aminteşte Rozalia Cercea, adăugînd că pînă să ajungă la unitatea spitaliceacă, fiica ei era deja în comă. Angelica a rămas internată în Secţia de Terapie Intensivă, dar, în ciuda încercărilor medicilor de a-i salva viaţa, după două zile, a murit.

Avînd convingerea că moartea femeii a fost provocată de întreruperea de sarcină făcută de dr. Victorian Păştilă, rudele acesteia vor să se facă dreptate. “Ea nu a fost bolnavă nici măcar o zi din viaţă. Am fost căsătoriţi atîţia ani şi în tot acest timp a mers la medic o singură dată, pentru o operaţie la mînă. Nu a mai făcut nicio întrerupere de sarcină şi ne doream şi acest copil, dar nu aveam posibilitatea să-l creştem”, a spus Dănuţ Alexe, soţul femeii. Totodată, mama Angelicăi susţine că a auzit numeroase zvonuri despre dr. Păştilă, dar pînă să se întîmple nenorocirea, nu le-a dat crezare. “Femeile mi-au spus că operează îmbrăcat în costum, fără halat, că nu sterilizează instrumentele, dar nu mi-a venit să cred. Acum, mă întreb dacă nu cumva aşa s-a întîmplat şi cînd a operat-o pe Angelica. Le sfătuiesc pe toate femeile să nu mai apeleze la el! Nu e posibil să bage o pacientă în pămînt şi să nu fie tras la răspundere. Am depus plîngere la poliţie, dar dacă nu este băgat la închisoare, eu îl omor cu mîna mea!”, a spus îndurerată Rozalia Cercea. Pe de altă parte, dr. Victorian Păştilă susţine că acuzaţiile care i se aduc sînt nefondate, el considerînd că nu are nicio vină : “Moartea nu s-a datorat chiuretajului, căci uterul a fost perfect curăţat. Nu a pierdut sînge, nu a avut frisoane, alta a fost cauza decesului. Bănuiesc că femeia a avut o boală a sîngelui pe care a purtat-o pe picioare. Eu nu-mi imput nimic, nu mă consider vinovat, poate doar pentru că i-am făcut chiuretajul”. Cît despre restul acuzelor, ginecologul a atras atenţia că de-a lungul anilor a realizat peste 10.000 de avorturi şi pînă în prezent nu a avut astfel de probleme. Potrivit poliţiştilor care se ocupă de caz, în certificatul de constatare a decesului se menţionează că Angelica Alexe a murit ca urmare a insuficienţei respiratorii, cauzate de un avort incomplet. Mai mult, anchetatorii susţin că în urma necropsiei, medicii legişti au descoperit în uterul pacientei o formaţiune suspectă, care a fost trimisă la Institutul de Medicină Legală “Mina Minovici” din Capitală, pentru a fi analizat. “Ancheta este în derulare, pînă cînd nu ne vor parveni rezultatele analizelor nu putem spune mai multe. În cazul în care se dovedeşte că medicul se face responsabil de moartea femeii, acesta riscă să fie acuzat de ucidere din culpă”, a concluzionat scms. Mihai Tănăselea, şeful Poliţiei Năvodari.