O mamă şi-a lăsat bebeluşul în spital

O femeie din Valu lui Traian, însărcinată în şapte luni, a născut, la începutul acestei săptămîni, un băieţel de 1,3 kg. Potrivit cadrelor medicale, deşi Mariana Sandu, de 30 de ani, ar fi trebuit să mai stea în spital cîteva săptămîni, alături de copilul născut prematur, ea nu a rezistat decît o singură noapte: ieri dimineaţă, ea le-a spus medicilor că vrea să plece acasă, căci mai are de îngrijit alţi trei copii. Medicii cred că prin decizia luată mama a pus viaţa bebeluşului în pericol. “În acest caz, micuţul are şanse mici de supravieţuire, pentru că laptele mamei este vital pentru un prematur. Dacă ea ar fi rămas în spital, am fi evitat ca bebeluşul să aibă probleme. În felul acesta însă, este posibil să facă o infecţie digestivă”, a afirmat dr. Maria Voinescu. În ciuda celor declarate medicilor, femeia nu lăsase acasă decît un singur copil, ceilalţi fiind împrăştiaţi pe la rudele din alte localităţi. Acest lucru l-au constatat asistenţii sociali, din cadrul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, care s-au deplasat, ieri după amiază, la locuinţa femeii, în urma sesizării făcute de medici. Mariana locuieşte, împreună cu concubinul ei, Iancu Dorel, de 22 de ani, într-o sărăcie lucie, într-o căsa părăginită de la marginea comunei. Băieţelul de trei ani, care a mai rămas acasă, suferă de un handicap locomotor şi doarme, alături de părinţi, în singura încăpere a locuinţei. Cei trei trăiesc doar din salariul bărbatului, care a reuşit să-şi găsească abia de curînd un loc de muncă. De primit alocaţii pentru copii nici nu se pune problema, căci mama nu are buletin pentru a-i putea declara. Cu toate acestea, în ciuda greutăţilor pe care le au, părinţii spun că decizia pe care au luat-o este una temporară, şi că nu îşi vor abandona copilul în spital. “Nu renunţăm la el, nu l-am făcut ca să-l lăsăm ca pe un cîine. O să stea puţin în spital, pînă mai ia în greutate şi apoi îl luăm acasă”, a spus Ionel Iancu, tatăl copilului. Întrucît locuinţa acestora nu are apă curentă, iar mizeria găsită este de nedescris, asistenţii sociali au hotărît internarea micuţului aflat în grija părinţilor, într-un centru de plasament. “Am demarat o anchetă pentru a vedea condiţiile în care trăiesc copiii şi după cele constatate am luat decizia mutării băieţelului de trei ani, găsit în locuinţă, într-un centru de plasament. Urmează să hotărîm ce se va întîmpla şi cu ceilalţi copii, dacă vor fi lăsaţi în grija familiei sau vor fi instituţionalizaţi”, a declarat Mihaela Ristea, purtătorul de cuvînt al DGASPC.