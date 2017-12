O nouă gâlceavă în Consiliul Local? Ce facem cu stadionul „Farul“?

07:43:59 / 27 Octombrie 2016

stadion

pentru mine, atunci hai sa le lasam asa in paragina, din cate stiu in zona badea cartan este in proiect sala polivalenta, iar stadionul este emblematic pentru constanta, este unul dintre putine stadioane care are nocturna, de aceea s-a dus pe apa smabetei si echipa de fotbal farul, poate ca cei de la pnl pdl, nu vor ca orasul constanta, unul dinte cele mai mari din tara sa nu aiba echipa de fotbal in prima divizie,,,, maca sa spuna deschis ,,, nu ne intereseaza orasul, si atunci vom sti ce votam si la parlamentare,,,, cine se aseamna se aduna